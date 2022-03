Dritte Saison in Farmsen

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Crocodiles Hamburg haben den Vertrag mit Max Schaludek um eine Spielzeit bis 2023 verlängert. Der Stürmer geht in die dritte Saison beim Hamburger Oberligisten. Im Sommer 2020 wechselte der 28-Jährige aus Duisburg an die Elbe.

„Ich freue mich sehr auf ein weiteres Jahr in Hamburg. Ich fühle mich hier sehr wohl und wünsche mir für das nächste Jahr maximalen sportlichen Erfolg. Ich werde wieder 100 Prozent für die Fans und den Verein geben“, so Schaludek.



Der gebürtige Straubinger feierte 2013/14 eine erfolgreiche Premierensaison im Seniorenbereich bei den Hannover Scorpions (26 Spiele/34 Scorerpunkte) und empfahl sich für ein Engagement bei den Fishtown Pinguins in der DEL2. Insgesamt kommt der Angreifer auf 86 Einsätze in der DEL2 (11 Scorerpunkte) und 288 Oberligaspiele (103 Tore, 92 Vorlagen).

„Max ist immer mit Feuereifer dabei, spricht Probleme in der Kabine an, wenn es mal welche gibt und bringt mit seinem Spiel viel Tempo und Energie auf das Eis. Gerade in der abgelaufenen Saison hat Max noch einmal eine Schippe draufgelegt. Er ist jetzt im besten Eishockey-Alter und wir freuen uns, dass er weiter unsere Farben trägt“, sagt Geschäftsführer Sven Gösch.

Für die Crocodiles Hamburg lief Max Schaludek bislang in 70 Spielen auf, erzielte 23 Tore und bereitete 25 Treffer vor.