​Im ersten Nachholspiel der Oberliga Nord in dieser Woche besiegten die Crocodiles Hamburg die Hammer Eisbären deutlich. Damit näherten sich die Hansestädter der „indianischen“ Konkurrenz von der Leine bis auf fünf Punkte. Hamm blieb mit zwölf Punkten Rückstand auf Krefeld Tabellenletzter.

Crocodiles Hamburg – Hammer Eisbären 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)



Ein klarer dominanter Sieg an einem ungewöhnlichen Spieltag. Am Montagabend finden normalerweise keine Spiele in der Oberliga statt, aber die Pandemie und deren Folgen macht es möglich. Die Hamburger spielten sehr konzentriert, wussten um die mentale Stärke der Eisbären trotz ihres Tabellenplatzes. Am Ende stand ein überlegener Erfolg, gemäß dem Schussverhältnis von 50:20 für die Crocodiles und ein Shut-out für Keeper Kai Kristian. Kristian verbesserte sich damit mit seinem vierten Shut-out in dieser Saison auf Rang zwei hinter Leeuwesteijn (Tilburg), der schon auf sechs Shut-outs kam. In der Gegentorliste blieb Kristian auf Platz sechs mit 2,57 Gegentoren, knapp hinter dem Indian Jan Dalgic, dessen Wert auf 2,55 steht. Beste Feldspieler bei Hamburg waren Dominik Lascheit und Thomas Zuravlev mit je zwei Punkten. Bei Hamm gefiel neben Keeper Daniel Filimonow noch der zweite Block hin der Besetzung Maaßen, Calovi, Trapp, Ortwein und Trivellato, dessen gesamte Plus/Minus-Statistik bei minus drei endete.

Tore: 1:0 (12:08) Carl Zimmermann (Östling, Reimer), 2:0 (18:21) Thomas Zuravlev (Lascheit, Martens), 3:0 (29:10) Dominik Lascheit (Zuravlev, Reed), 4:0 (34:58) Adam Domogalla (Verelst, Schaludek)