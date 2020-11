Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Hannover Indians mussten sich im Testspiel den Crocodiles Hamburg mit 4:5 nach Verlängerung geschlagen geben.

Auch wenn die Crocodiles beide Spiele für sich entscheiden konnten, am Ende war es sehr eng und beide Teams zeigten sich gleichwertig.

Bei den Indians, die erst zum zweiten Mal das Eis betraten und deren Auftritt Heimpremiere bedeutete, überraschte die Wolfsburger Leihgabe Jan Nijenhuis, die zusammen mit Igor Bacek und Kapitän Branislav Pohanka in der ersten Sturmreihe stürmte und gleich beim ersten heimischen Saisontreffer involviert war. Der Deutsch-Niederländer traf bereits nach 45 Sekunden und er schoss auch das 2:1 in der 29. Minute, als er eine Kombination mit Bacek und Pohanka erfolgreich abschloss.

Eine weitere Leihgabe der Wolfsburger, Steven Raabe, bereits in der letzten Saison der beste hannoversche Verteidiger, zeigte, dass er im Sommer nichts verlernt hatte, musste aber zum Spielende bei zwei Hamburger Toren erkennen, dass auch seine Präsenz Gegentore nicht unbedingt verhindern kann. Eine kleine Überraschung war Robby Hein. Der Oberhausener, der im sechsten Jahr bei den Indians aktiv ist, und in der letzten Saison bereits frühzeitig durch eine schwere Verletzung aus dem Verkehr gezogen wurde, konnte beim 3:2 und 4:2 in der 49. und 56. Minute seine ersten zwei Treffer seit über zwölf Monaten bejubeln und auch seinen Trainer Lenny Soccio glücklich machen, weil er das Indians-Powerplay auf eine Erfolgsquote von 33 Prozent brachte.

Die Crocodiles, die mannschaftlich geschlossen auftraten, beeindruckten durch ihre Kondition, ihr Zusammenspiel und ihre Kombinationssicherheit plus natürlich ihre Treffsicherheit, die in diesen zwei Spielen zum perfekten Zeitpunkt zum Ausdruck gebracht wurde. Dreimal glichen die Crocodiles eine Indians-Führung aus. Adam Domogala (13.), Dominik Lascheit (41.) und Fabian Calovi (51.) trafen zum 3:3. Als Robby Hein in der 56. Minute das 4:3 erzielt hatte, schien der Sieg der Indians zum Greifen nah, aber die Hamburger nahmen ihren starken Keeper Kai Kristian aus dem Tor und hatten wieder, wie am Freitag, unwahrscheinliches Glück. Wieder trafen sie eine Sekunde vor Schluss, diesmal durch Thomas Zuravlev und in der folgenden Verlängerung erzielte Rico Rossi nach feinem Pass von Schaludek zum 5:4-Sieg der Crocodiles.

Während die Indians am Dienstag ein letztes Testspiel am Pferdeturm gegen Halle absolvieren, sind die Crocodiles mit ihrer Testphase durch und freuen sich am 6. November auf den ersten Punktspielgegner, in diesem Fall die Hannover Scorpions.