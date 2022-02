Lesedauer: ca. 1 Minute

Das, was die 514 Zuschauer am Abend in Hamburg sahen, gehört sicherlich in die Kategorie „nicht alltäglich“. Von den neun Toren, die den Fans im Spiel der Oberliga Nord geboten wurden, fielen drei als Shorthander und lediglich eines bei normaler Überzahl. Und auch der Hamburger Shorthander-Doppelschlag im zweiten Drittel innerhalb von nur 42 Sekunden war absolut rekordverdächtig.

Crocodiles Hamburg – Herner EV Miners 6:3 (0:2, 4:0, 2:1)

Bis dahin hatten die Herner durchaus verdient geführt und sie hätten bei einem Erfolg die wiederum spielfreien Icefighters Leipzig punkttechnisch eingeholt. Das ging jedoch fürchterlich in die Hose, denn in diesem zweiten Drittel bekam der HEV vor allem ein Hamburger Trio nicht in den Griff. Maximilian Schaludek, Sam Verelst und Adam Domogalla waren an fast allen vier Toren im Mitteldrittel involviert. Das auch die Herner Shorthander produzieren können, bewies Alexander Komov in der 46. Minute. Danach belagerten die Herner förmlich das Tor von Kai Kristian, aber sie bissen sich die Zähne am Hamburger Zerberus aus und dafür bewiesen die Gastgeber Killermentalität, als Dominik Lascheit und Victor Östling mit zwei Toren den Sieg der Crocodiles besiegelten.

Tore: 0:1 (11:02) Tomi Wilenius (Liesegang, Peleikis), 0:2 (13:33) Dennis Swinnen (Liesegang, Peleikis), 1:2 (22:32) Maximilian Schaludek (Tramm, Zimmermann 4-5), 2:2 (23:14) Sam Verelst (Domogalla, Rennert 4-5), 3:2 (29:04) Maximilian Schaludek (Verelst, Domogalla), 4:2 (34:21) Adam Domogalla (Verelst, Schaludek), 4:3 (45:26) Alexander Komov (Tegkaev, Ackers 4-5), 5:3 (52:20) Dominik Lascheit (Tramm, Zuravlev 5-4), , 6:3 (56:48) Victor Östling (Zimmermann, Reimer)

