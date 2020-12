Lesedauer: ca. 1 Minute

​Aufgrund eines Corona-Verdachtsfalles bei den EXA Icefighters Leipzig haben sich beide Mannschaften darauf geeinigt, das morgige Spiel auf den 15. Januar 2021 zu verlegen. Statt der Leipziger wird morgen der Herner EV gegen die Crocodiles Hamburg antreten.

Der Herner EV hätte morgen kein Spiel gehabt. Da die Crocodiles am 15. Januar 2021 eigentlich gegen den Herner EV gespielt hätten, konnte so gleich ein Ersatztermin für das Spiel gegen die EXA Icefighters Leipzig gefunden werden. Die Leipziger wiederum hätten an dem entsprechenden Spieltag frei gehabt.

„Wir sind dem Herner EV sehr dankbar, dass sie morgen so spontan als Gegner einspringen. So ist es für alle drei Mannschaften noch einigermaßen gut gelaufen. Wir drücken den EXA Icefighters Leipzig die Daumen, dass sich der Verdachtsfall nicht bestätigt“, sagt Geschäftsführer Sven Gösch. Die Partie gegen den Herner EV beginnt um 20 Uhr.