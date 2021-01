Lesedauer: ca. 2 Minuten

​War der Sieg der Crocos über die Scorpions an sich schon eine Überraschung, so überraschte die Höhe schon. Allerdings haben die Hannover Scorpions immer noch 0,5 Punkte Vorsprung auf Tilburg und es wird schwer werden, sie einzuholen. Dahinter lauern mit Halle und Hamburg zwei Teams, die beide heute gewannen. Auf den hinteren Rängen gab es auf den entscheidenden Plätzen zehn und elf einen Tausch. Die Krefelder überholten die Rostocker, haben auf ihren Konkurrenten jetzt 0,01 Punkte Vorsprung.

Crocodiles Hamburg – Hannover Scorpions 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Das war schon eine Überraschung, auch wenn die Scorpions einige Verletzte zu beklagen haben. Die Hamburger zeigten eine starke disziplinierte Leistung, gepaart mit einer perfekten Defensive und einem Keeper, der nach vielen guten heute einen absoluten Topabend hatte. Kai Kristian war der Turm in der Schlacht und kam am Ende auf 98,03 Prozent Fangquote. Gut für die Crocodiles, dass Andre Gerartz ein Powerplay in der vierten Minute zur 1:0-Führung nutzte. Norman Martens erhöhte in der zehnten Minute, bei einem doppelten Überzahlspiel auf 2:0, ehe Jan Pietsch in der 17. Minute verkürzte. Im zweiten Drittel wurden die Scorpions stärker, aber das Tor erzielte die Hamburger Scorerfabrik Dominik Lascheit in der 22. Minute zum 3:1. Im letzten Drittel wurde die Überlegenheit des Tabellenführers noch krasser, äußerte sich in 18:3 Torschüssen, aber die cleveren Hamburger verließen sich auf ihre Konter und einer von diesen wurde von Ross Reed (57.) zum 4:1-Endstand verwertet.

Krefelder EV U23 – EG Diez-Limburg 6:5 (1:2, 3:1, 2:2)

Torreich und spannend. Besser kann man diese Partie nicht beschreiben und man kann nur hoffen, dass die Fans sich hoffentlich bald wieder solche Spiele in Natur einverleiben können. Die Diezer begannen im ersten Drittel mit cleverem Spiel und führten nach Toren von 2:1, mussten aber das schnelle 1:0 des KEV hinnehmen, als Matthias Onckels (5.) traf. Ein Diezer Doppelschlag in der 17. und 18. Minute durch Mark Zajic und Cheyne Matheson änderte das Ergebnis. In den zweiten zwanzig Minuten passierte zehn Minuten nichts, dann fielen doch noch vier Tore. Zunächst bewiesen sich auch die Krefelder in der Kunst des Doppelschlages. Julius Bauermeister (31.) und Adrian Grygiel (33.) machten aus dem 1:2 ein 3:2, aber Tim Marek (34.) glich sofort für Diez-Limburg aus. In der 37. Minute brachte Maciej Rutkowski den KEV doch noch mit 4:3 in Front. Als Luca Hauf in der 44. Minute auf 5:3 erzielte, schienen die Krefelder auf der Siegesstraße, aber die renitenten Diez-Limburger glichen tatsächlich noch mal aus, natürlich mit dem dritten Doppelschlag des Tages. Innerhalb von 35 Sekunden glichen Daniel Lademann und Mark Zajic aus. Ärgerlich für die EGDL, dass Patrick Demetz in der 56. Minute eine Kombination mit Hauf und Onckels zum erfolgreichen Abschluss, sprich 6:5 brachte.

Hammer Eisbären – Saale Bulls Halle 6:7 (0:1, 3:3, 3:3)

Für die Saale Bulls gab es bei der doppelten Roadtour nach Hannover und Hamm eine interessante Erkenntnis: Wenn es im Sturm funkt, dann zeigt die Defensive Schwächen. Immerhin trafen die Stürmer in diesen beiden Spielen 14 Mal, aber die Abwehr kassierte elf Gegentore. Zahlen, die die Sachsen nicht gewohnt sind. Für die Hallenser trafen Davide Vinci (10.), Lukas Valasek (28.,40.), Kyle Helms (30.), Leon Fern (46.), Tatu Vihavainen (54.) und Kay Schmitz (58.), während die tapferen und überraschend stark agierenden Eisbären ihre Torschützen in Tobias Schwab (23.), Gianluca Balla (34.), Kevin Orendorz (38.,46.), Tim Pietzko (57.) und Michal Spacek (57.).

Herforder EV – Rostock Piranhas 4:3 (0:0,1:2,3:1)

Die Herforder bestimmten über die gesamte Distanz das Spiel, scheiterten jedoch im ersten Drittel an der gut organisierten Rostocker Abwehr. Im zweiten Drittel starteten die Gäste, etwas überraschend, mit starken Kontern, die auch noch Erfolg brachten. Vor allem August von Ungern-Sternberg traf in der 22. und 26. Spielminute und auf einmal führten die Ostseestädter mit 2:0. Zwar kamen die Herforder über den Kampf wieder zum Spiel, konnten jedoch lediglich durch Kapitän Björn Bombis (32.) auf 1:2 verkürzen. In den dritten zwanzig Minuten trafen die Ex-Scorpions Marius Garten (43.) und Björn Bombis (49.) zum 3:2, aber der Spieler des Tages, August von Ungern-Sternberg besorgte auch das dritte Piranha-Tor in der 60. Minute. Damit ging es in die Verlängerung, in der Ralf Rinke (62.) für das Siegestor der Westfalen sorgte und damit den zweiten Punkt für den HEV einholen konnte.