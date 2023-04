Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Crocodiles Hamburg scheiden aus der Oberliga aus – denn die zuständige 1. Hamburger Eissport GmbH hat Insolvenz angemeldet. Ein abgesprungener Sponsor war der Auslöser. Es besteht eine Finanzierungslücke in „mittlerer sechsstelliger“ Höhe. Ein weiterer Tiefschlag für Hamburgs Eishockeyfans nach dem Aus der Freezers im Jahr 2016.

Die 1. Hamburger Eissport GmbH hat folgendes Statement veröffentlicht.



„Die Spielbetriebs GmbH der Crocodiles Hamburg ist in eine finanzielle Notlage geraten. Anfang April dieses Jahres erhielt die 1. Hamburger Eissport GmbH die schriftliche Absage eines bis dahin für die nächste Spielzeit sicher geglaubten neuen Hauptsponsors. Bereits in der abgelaufenen Saison 2022/23 musste der Spielbetrieb ohne einen Hauptsponsor durch die Gesellschafter mit erheblichen, finanziellen Mitteln sichergestellt werden.

Die Bereitschaft der Gesellschfter war stets vorhanden aufgelaufene, nicht unerhebliche finanzielle Defizite aus der Spielzeit 2022/23 auszugleichen. Eine weitere Spielzeit ohne einen neuen Hauptsponsor würde jedoch neue und noch weitaus höhere finanzielle Defizite entstehen lassen. Für die abgelaufene und anstehende Spielzeit 2023/24 steht aktuell eine Finanzierungslücke mit einem mittleren sechsstelligen Betrag bevor. Welche in der Gesamtsumme dann nicht mehr für die Gesellschfter der 1. Hamburger Eissport GmbH tragbar wäre.

Eine langfristig fehlende Zukunftsperspektive der Crocodiles Hamburg, ohne eine neue Spielstätte in Hamburg bringt große Nachteile bei der Sponsorensuche mit sich. Sie erschwert auch im erheblichen Maße die Akquisition von Neusponsoren. Erschwerend dazu kommt durch die Corona-Pandemie, dem sich daran anschließenden Ukraine-Krieg und die damit verbundene Energiekrise allgemeine, inflationäre, rezessive Wirtschaftslage. Diese Rahmenbedingungen machen es Unternehmen wie auch Bestandssponsoren immer schwerer, sich auf ein Sponsoring finanziell einzulassen. Aus heutiger Sicht ist auch keine wesentliche Besserung der allgemeinen Rand- und Rahmenbedingungen im Hamburger Eishockeysport in nächster Zeit erkennbar.

Auch wenn die Gesellschafter ihren Verpflichtungen bis an die eigene finanzielle Schmerzgrenze immer nachgekommen sind, fehlt es immer noch an Perspektiven für die Crocodiles Hamburg, deren Fans und am Ende auch dem Eishockeysport in Hamburg insgesamt. Eine weitere Saison unter diesen Aspekten in einer professionalisierten Oberliga Nord würde nur weitere und nicht mehr tragbare höhere Defizite entstehen lassen.

Die Gesellschafter der 1. Hamburger Eissport GmbH haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, am Ende hat in der Nacht vom 20. auf den 21. April 2023 die Gesellschafterversammlung den Beschluss gefasst, kein weiteres Kapital zur Verfügung zu stellen und sind zu der Auffassung gekommen, dass die Anmeldung einer Insolvenz unvermeidbar ist.“