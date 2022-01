Spielabsagen in der Oberliga Nord

​Die Crocodiles Hamburg müssen nach mehreren positiven Schnelltests die kommenden Partien gegen die Moskitos Essen und die Hammer Eisbären absagen.

Beide Clubs und der DEB sind bereits über die Verdachtsfälle informiert und haben der Absage zugestimmt. Die komplette Mannschaft, Trainer und Betreuer werden sich nun PCR-Tests unterziehen und begeben sich in freiwillige Isolierung.

„Wir sind lange verschont geblieben, aber nun müssen wir stark davon ausgehen, dass das Virus den Weg in unsere Kabine gefunden hat. Ich hoffe, dass die Jungs, wenn sie sich infiziert haben, einen milden Verlauf haben“, sagt Geschäftsführer Sven Gösch. Auch die Iccfighters Leipzig, die am Donnerstag im Eisland Farmsen zu Gast waren, werden ihre Partie gegen die EG Diez-Limburg am Sonntag vorsichtshalber absagen.

Sobald die PCR-Tests Gewissheit verschaffen, wird mit den zuständigen Behörden das weitere Vorgehen abgesprochen. Termine für die Nachholspiele werden möglichst zeitnah veröffentlicht. Bereits verkaufte Tickets der Crocodiles Hamburg für die Partie gegen die Hammer Eisbären behalten ihre Gültigkeit.

Die Icefighters Leipzig teilen mit: „Wir werden unsere Spieler in den nächsten Tagen sorgfältig testen und kontrollieren, um dann das weitere Vorgehen absehen zu können. Ein Ausweichtermin gegen die EG Diez-Limburg steht noch nicht fest, wird aber in Kürze abgestimmt.“