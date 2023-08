Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Herner EV hat die dritte und letzte Kontingentstelle für die Spielzeit 2023/24 in der Oberliga Nord besetzt. Colin Jacobs stürmt künftig für die Miners.

Nach vielen Telefongesprächen und Online-Meetings verschaffte sich Tobias Stolikowski den ersten persönlichen Eindruck des neuen Angreifers in dieser Woche in Dallas. „In unserem Gespräch hat man sofort gemerkt, dass er ein absoluter Vollprofi ist. Menschlich und sportlich passt es super. Er wird ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft sein“, ist sich der HEV-Coach sicher.



Colin Jacobs wurde 2011 in der vierten Runde vom NHL-Team der Buffalo Sabres gedraftet. Vor seiner Zeit in Europa war er viele Jahre in der ECHL zuhause, kommt zudem auch auf 46 AHL-Auftritte für die Rochester Americans, mit denen er zum Jahreswechsel 2013/2014 auch am legendären Spengler-Cup in Davos teilnahm. „Er ist großgewachsen, ein guter Schlittschuhläufer und Rechtsschütze. Er übernimmt die Aufgaben, die ihm der Trainer zuweist und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft“, ist Tobias Stolikowski von seinem 30-jährigen Neuzugang absolut überzeugt.

Seit 2019 hinterlässt Colin Jacobs seine Fußspuren in Europa. Nach zwei Jahren in der Slowakei spielte er eine Saison in Ungarn und war in der letzten Spielzeit bei Ringerike in Norwegen zuhause.