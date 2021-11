Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nächster Nackenschlag – die Hiobsbotschaften rund um den Kader des Herforder EV reißen nicht ab. Der Oberligist muss zukünftig auf einen äußerst wichtigen Stürmer verzichten.

Aus familiären Gründen wird der Vertrag zwischen Christoph Koziol und dem HEV mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Bereits beim Spiel gegen den Krefelder EV wird der 39-jährige Stürmer nicht mehr im Kader der Ostwestfalen stehen. In zehn Spielen traf Koziol fünfmal und gab zudem fünf weitere Torvorlagen und war zuletzt mit zwei Treffern maßgeblich am 8:2-Sieg seines Teams in Essen beteiligt.