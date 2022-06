Achte Saison in der Wedemark

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der in Rosenheim geborene Christoph Koziol wird auch in der kommenden Saison für die Hannover Scorpions auflaufen.

Christoph Koziol spielt mit einer kurzen Unterbrechung in der vergangenen Saison bereits seit 2015 bei den Hannover Scorpions. Das Eishockeyspielen hat der 1,74 Meter große und 80 Kilogramm schwere Stürmer in Rosenheim, seinem Geburtsort, erlernt.

Obwohl es schon seit längerem ein offenes Geheimnis war, steht die Unterschrift jetzt unter dem Vertrag und die Zusammenarbeit für die kommende Saison ist perfekt. Koziol ist ein Spieler, der topfit ist, kreativ auf dem Eis ist und zu 100 Prozent in das Konzept des neuen Coaches Kevin Gaudet passt. „Ein äußerst intelligenter und kreativer Teamplayer und gerade in den Play-offs hat ,Kozi‘ wieder total überzeugt“, so Sportchef Eric Haselbacher.