Übersicht LivetickerErgebnisseTabelleSpielplan
Anzeige
Vom Finalgegner Bietigheim

Christoph Kiefersauer verstärkt die Hannover Scorpions

Lesedauer: eine Minute
Bild von HOCKEYWEB
HOCKEYWEB
Redaktion
Christoph Kiefersauer spielt künftig in der Wedemark. (Foto: dpa/picture alliance/nordphoto)

Die Hannover Scorpions haben auf dem Transfermarkt nochmal zugeschlagen. Stürmer Christoph Kiefersauer wechselt von den Bietigheim Steelers zu den Niedersachsen.

Anzeige

Der 27 Jahre alte und 1,84 Meter große Linksschütze ist aus der Oberliga-Finalserie der vergangenen Saison gegen Bietigheim bestens bekannt. „Kiefi“ spielte bereits in der DEL und auch schon 362 Spiele in der DEL2, in der ihm 121 Scorerpunkte gelangen. Kiefersauer überzeugte in der zurückliegenden Spielzeit vor allem in den Play-offs und erzielte dort in 20 Spielen zwölf Tore und 15 Assists.

„Nach intensiven Verhandlungen freuen wir uns sehr, dass diese Verstärkung im Sturm noch zu realisieren war“, so Coach Kevin Gaudet nach der Vertragsunterzeichnung. Kiefersauer wird bereits beim ersten Heimspiel am Sonntag um 19 Uhr gegen die Herforder Ice Dragons in der ARS-Arena auflaufen.

Oberliga Nord
Bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Microdrinks, Flaschen & Sets – für kurze Zeit!
Anzeige
Weitere Artikel
In der vergangenen Saison scheiterte das Team von Kevin Gaudet im Finale. Nun startet der neue Anlauf.
Oberliga Nord: Ein Team weniger, neuer Modus – Scorpions wieder Favorit
Adam Kiedewicz erzielte am Wochenende drei Tore für die Füchse Duisburg und bereitete zwei weitere Treffer vor.
DEL2 und Oberliga: Spannung zum Abschluss der Vorbereitung
Saale Bulls Halle überrennen Tilburg – Tölzer Löwen gewinnen eigenes Turnier
Mehr Artikel →
Top-Meldungen
Frank Hördler beendet nach zwei Jahren bei seinem Heimatclub Selber Wölfe seine aktive Spielerlaufbahn.
Frank Hördler wird neuer Sportlicher Leiter der Selber Wölfe
Die beiden 18-jährigen Toptalente Victor Eklund (links) und Anton Frondell (rechts), die bereits ihre Entry-Level-Verträge in der NHL unterzeichnet haben, wollen sich in der SHL beweisen.
SHL-Vorschau 2025/26: Djurgårdens IF
In der vergangenen Saison scheiterte das Team von Kevin Gaudet im Finale. Nun startet der neue Anlauf.
Oberliga Nord: Ein Team weniger, neuer Modus – Scorpions wieder Favorit
Mehr Artikel →
Anzeige