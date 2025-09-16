Vom Finalgegner Bietigheim

Christoph Kiefersauer verstärkt die Hannover Scorpions

16.09.2025, 18:58 Uhr Lesedauer: eine Minute

Die Hannover Scorpions haben auf dem Transfermarkt nochmal zugeschlagen. Stürmer Christoph Kiefersauer wechselt von den Bietigheim Steelers zu den Niedersachsen.

Der 27 Jahre alte und 1,84 Meter große Linksschütze ist aus der Oberliga-Finalserie der vergangenen Saison gegen Bietigheim bestens bekannt. „Kiefi“ spielte bereits in der DEL und auch schon 362 Spiele in der DEL2, in der ihm 121 Scorerpunkte gelangen. Kiefersauer überzeugte in der zurückliegenden Spielzeit vor allem in den Play-offs und erzielte dort in 20 Spielen zwölf Tore und 15 Assists.

„Nach intensiven Verhandlungen freuen wir uns sehr, dass diese Verstärkung im Sturm noch zu realisieren war“, so Coach Kevin Gaudet nach der Vertragsunterzeichnung. Kiefersauer wird bereits beim ersten Heimspiel am Sonntag um 19 Uhr gegen die Herforder Ice Dragons in der ARS-Arena auflaufen.