Vierte Saison in der Wedemark

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der 28-jährige, in Nürnberg geborene Außenstürmer Christoph Kabitzky, der 2020 zu den Hannover Scorpions kam, hat jetzt auch für die kommende Saison seine Unterschrift unter den Vertrag gesetzt und geht in seine vierte Spielzeit in der Wedemark.

„Kabitzky hat in der vergangenen Saison für die Scorpions insgesamt 79 Scorerpunkte erzielt und ist“, so Sportchef Eric Haselbacher, „ein wichtiger Baustein im Scorpionskader der kommenden Saison.“