​Wie der Zufall so spielt. Eigentlich hatte der 1,82 Meter große, 37 Jahre alte und in Dachau geborene Christoph Höhenleitner seine Karriere als Eishockeyprofi in Wolfsburg bereits beendet. „Es ist fest vereinbart, dass ich, sobald es nach Corona wieder möglich ist, die Verantwortung für den DEL-Nachwuchs in Wolfsburg übernehme“, so Höhenleitner. Nun spielt er aber bis dahin für den Oberligisten Hannover Scorpions.

Ohne Corona hätte Höhenleitner diese Aufgabe bereits zu Saisonbeginn begonnen. So eröffnete sich jedoch für die Scorpions die Möglichkeit, mit Höhenleitner einen hochqualifizierten DEL-Profi zu gewinnen, der sich in der jetzigen Situation körperlich fit halten möchte. Der 85 Kilogramm schwere Außenstürmer, der auch in der Defensive einsetzbar ist, hat 706 DEL-Spiele für die Grizzlys Wolfsburg absolviert, in denen er 221 Tore erzielt hat.

„Ich bin außerordentlich glücklich, dass Christoph jetzt bei uns ist, gerade weil wir doch im Saisonverlauf immer wieder mit Ausfällen im Kader umgehen mussten“, so Coach Tobias Stolikowski.