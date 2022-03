Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der 26-jährige US-Amerikaner Chris Schutz hat seinen Vertrag bei den Hammer Eisbären für die Saison 2022/23 verlängert.

Schutz hat in 48 Spielen die meisten Tore (50) in der Oberliga Nord geschossen. „Ich bin froh und stolz, dass so ein wertvoller Spieler wie Chris, dem Verein und mir das Vertrauen entgegenbringt und uns eine weitere Saison zur Verfügung steht“, sagt der Sportliche Leiter Ibrahim Weissleder über die Verlängerung.



Die Gespräche mit Schutz waren keineswegs kompliziert. „Wir sind uns relativ schnell einig geworden. Viel zu verhandeln gab es eigentlich nicht“, bestätigt der Sportliche Leiter. „Ich habe ihm gesagt, was ich vorhabe. Er hat Bock drauf. Da haben wir uns eigentlich relativ schnell gefunden.“ Schutz selbst bestätigte, dass es auch andere Anfragen aus höheren Ligen gegeben habe. „Doch ich mag die Oberliga und vor allem unser Team“, beteuert der Stürmer. „Ich würde sehr gerne dabei helfen, dass wir uns weiterentwickeln und erfolgreicher auftreten können.“