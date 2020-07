Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Die Rockets haben den nächsten Wunschspieler unter Vertrag genommen: Der Kanadier Cheyne Matheson besetzt die zweite Importstelle beim Oberliga-Neulings EG Diez-Limburg.

Der 28-jährige Stürmer bringt Knipserqualitäten mit, verfügt dazu bereits über vier Jahre Europa-Erfahrung und beste Referenzen. „Genau der Center, den wir gesucht haben“, freut sich Rockets-Trainer Arno Lörsch über die Verpflichtung des in Wheatley (Ontario) geborenen Mittelstürmers, der auch bei anderen Drittligisten auf dem Zettel stand.

Wenn Eishockeyvereine neue Spieler verpflichten, dann geht der erste Blick meist auf die Anzahl der geschossenen Tore oder Vorlagen, die der Neue so vorweisen kann. Und genau einen solchen Spieler mit starken Werten haben die Rockets auch gesucht bei der Besetzung der zweiten Import-Stelle. Einen, der die Dinger reinmacht, dazu das Auge für den Nebenmann hat, schon europaerfahren ist und im besten Eishockey-Alter steckt. Doch der Kanadier Cheyne Matheson bringt noch viel mehr mit – das zeigen alleine diese zwei Werte: Bei Kiruna AIF in der schwedischen Division 1 (dritthöchste Liga) kassierte der Stürmer in 26 Spielen keine einzige Strafzeit, weist aber einen überragenden Plus-Minus-Wert von Plus 26 auf. Matheson ist nicht nur einer, der vorne die Buden macht, sondern auch einer, der vorher defensiv hart arbeitet.

Doch nicht nur in Schweden (33 Punkte in 26 Spielen), sondern zuvor auch in drei Jahren bei den Liege Bulldogs in der BeNe-League (Niederlande und Belgien) hat Matheson mit Zahlen, Taten und seiner Art gepunktet. In drei Spielzeiten absolvierte der Kanadier dort 73 Partien, erzielte dabei 214 Punkte (112 Tore, 102 Vorlagen) – und kassierte insgesamt nur sechs Zwei-Minuten-Strafen. Matheson löst die Dinge auf dem Eis eben anders: intelligent, mit Schnelligkeit und dem richtigen Riecher. „Ein absolut smarter Spieler“, sagt auch Rockets-Trainer Arno Lörsch. „Seine Trainer loben ihn in höchsten Tönen. Sportlich wie menschlich. Für uns war das Gesamtpaket am Ende ausschlaggebend.“

Vor seinem Wechsel nach Europa stand Matheson vier Jahre für das New England College in der NCAA III auf dem Eis und erarbeitete sich dort jene Fähigkeiten, die ihn heute zu einem kompletten Stürmer machen. Allein das Highlight-Video seiner vergangenen Saison in Schweden zeigt, welche Qualitäten er mitbringt. „Seine hohe Schnelligkeit ist die Grundlage seines Spiels“, sagt Lörsch. „Wenn er einmal Fahrt aufnimmt, kriegst du ihn kaum noch gestoppt. Dazu hat er den Instinkt und den unbedingten Willen, aus den unterschiedlichsten Situationen die Scheibe äußerst platziert zum Tor zu bringen. Er taucht auch mal dort auf, wo es unangenehm ist. Ich habe vor der Vertragsunterschrift mehrfach mit ihm gesprochen. Er ist ein unglaublich intelligenter Typ, der genau weiß, was er will und was wir von ihm erwarten.“

„Ich bin aus mehreren Gründen glücklich, ab sofort ein Teil der Rockets zu sein“, sagt Matheson. „Ich freue mich sehr, gemeinsam mit der EGDL den Weg in die Oberliga zu gehen. Es wird für uns als Mannschaft und für mich als Spieler eine neue Herausforderung, der ich mich sehr gerne stelle und an der wir als Team wachsen werden. Außerdem freue ich mich sehr darauf, in Deutschland zu spielen, wo die Fans immer für tolle Atmosphären in den Stadien sorgen. Ich kann es kaum erwarten, dass es endlich wieder losgeht.“