​Am kommenden Freitag (17. Januar, 20 Uhr) empfangen die Wohnbau Moskitos Essen die Tilburg Trappers am Westbahnhof. Ein Duell, das allein aus sportlicher Sicht viel Spannung verspricht. In der Vergangenheit lieferten sich die Essener viele packende Duelle mit dem Serienmeister der Oberliga.

Das Heimspiel am nächsten Freitag steigt in einem ganz besonderen Rahmen. In Kooperation mit Kaffee Express als Sponsor of the Day veranstaltet der ESC einen große Charity-Aktion, bei der es eine Premiere geben wird: Erstmals wird ein Teddy Toss in der Eissporthalle West stattfinden. Vor der Partie werden 600 Teddybären verkauft, die dann beim ersten Tor aufs Eis geworfen werden – ein sicher unvergessliches Spektakel, das seinen Ursprung im nordamerikanischen Eishockey hat und einem guten Zweck zugutekommt.

Darüber hinaus wird es eine große Tombola mit über 150 Preisen geben. Unter anderem in der Verlosung: VIP-Tickets plus ein von der Mannschaft signiertes Trikot von Rot-Weiß Essen, Karten für das GOP sowie diverse Fanartikel und Trikots von den großen Sportklubs im Revier.

Mit den Erlösen wollen die Moskitos einerseits die Aktion Lichtblicke e.V. unterstützen, die sich in NRW um Kinder, Jugendliche und ihre Familien kümmert, die in materielle, finanzielle oder seelische Not geraten sind. Außerdem soll von einem Teil der Gewinne neues Trainingsequipment für die Jugendabteilung des ESC, die Young Moskitos, angeschafft werden. Die Lose für die Tombola können bereits ab 17.30 Uhr erworben werden.