​Die Crocodiles Hamburg konnten nach Sam Verelst einen weiteren Stürmer vom Oberliga-Meister an die Elbe lotsen. Carl Zimmermann wechselt von den Selber Wölfen nach Hamburg und hat in Farmsen einen Vertrag bis 2022 mit Option für ein weiteres Jahr unterschrieben.

„Ich habe mich für Hamburg entschieden, weil ich durchweg positives über Team, Stadt und Umfeld gehört habe. Der Charakter der Mannschaft soll stimmen. Denn meiner Meinung nach hat man nur Erfolg als Mannschaft, wenn die Moral auf dem Eis und in der Kabine stimmt. Ich möchte eine konstante Saison spielen und dem Team in allen Belangen helfen. Ich will jedes Spiel gewinnen, und außerdem macht es am meisten Spaß, wenn man das letzte Spiel in den Play-offs gewinnt“, sagt Carl Zimmermann.

Der 22-Jährige wurde im sächsischen Werdau geboren und vom ETC Crimmitschau ausgebildet. Nach einem Jahr in der Schülerbundesliga bei den Jungadlern Mannheim zog es den Angreifer 2014 an die RB Hockey Academy, wo der bis 2017 in der U18 spielte. Nach zwei weiteren Spielzeiten im Dress der RB Hockey Juniors wechselte der Sachse 2019 aus Salzburg zum VER Selb. Durch eine Schulterverletzung in der Saisonvorbereitung 2019/20 verpasste der junge Torjäger die komplette Spielzeit. In 48 Spielen für die Oberfranken sammelte Zimmermann zehn Scorerpunkte.

„Wir sehen bei Carl großes Entwicklungspotenzial, weshalb wir auch die Option zur Verlängerung in den Vertrag aufgenommen haben. Er ist ein Teamplayer, der sowohl als Außenstürmer, als auch als Center eingesetzt werden kann. Unter anderem in der letzten Saison haben wir gesehen, dass so flexible Stürmer sehr wichtig sind, wenn mal das Verletzungspech zuschlägt“, so Geschäftsführer Sven Gösch.