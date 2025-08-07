Neuzugang aus Erfurt

Carl Zimmermann verstärkt Herner EV in der Offensive

7.08.2025, 21:50 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Mit Carl Zimmermann (26) hat der Herner EV einen äußerst disziplinierten Spieler mit einer soliden Eishockey-Ausbildung verpflichtet.

Zimmermann begann seine Karriere beim ETC Crimmitschau, bevor es ihn für ein Jahr in die Schüler-Bundesliga nach Mannheim zog. Von 2014 bis 2019 war er Teil des Förderprogramms der Red Bull Hockey Academy. Bis 2017 spielte er dort für das U18-Team, das er in der Saison 2016/17 sogar als Kapitän auf das Eis führte. Anschließend sammelte er zwischen 2017 und 2019 bei den RB Hockey Juniors erste Erfahrungen im Profibereich in der AlpsHL.

Nach weiteren Stationen in Selb, Hamburg und Füssen führte ihn sein Weg für zwei Spielzeiten nach Erfurt, nun zieht es den gebürtigen Werdauer an den Gysenberg. Der variabel einsetzbare Stürmer kann sowohl auf dem Flügel als auch auf der Centerposition agieren. In der vergangenen Saison half er in Erfurt zudem mehrfach als Verteidiger aus. In Herne ist er fest für die Position des Centers eingeplant. Insgesamt kommt der Linksschütze mit der Erfahrung von 229 Hauptrundeneinsätze in der Oberliga an den Gysenberg.

Zimmermann erfüllt seine Rolle auf dem Eis stets mit großer Disziplin und vollem Einsatz. „Ich denke, dass wir mit Carl einen starken Center verpflichtet haben, der auch in der Lage ist, zwei Verteidiger abzusichern. Er ist ein unermüdlicher Kämpfer und setzt die ihm übertragene Rolle mit großer Disziplin um“, freut sich HEV-Coach Dirk Schmitz über die neue Nummer 4.

Auch im Team ist der Neuzugang kein Unbekannter: Bei den Selber Wölfen spielte er bereits mit Brad Snetsinger zusammen, beim EV Füssen mit Justus Meyl. „Ich freue mich, dass wir mit Carl erneut einen Spieler gefunden haben, der sich voll reinhängt und zudem sehr gut ins Team passt“, so Schmitz.