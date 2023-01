Zuletzt vier Jahre in Heilbronn

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Hannover Scorpions sind auf der Suche nach einem weiteren Verteidiger fündig geworden. Brock Maschmeyer, 1,70 Meter groß und 83 Kilogrammschwer, stößt am 1. Februar zum Team.

Der im Bruderheim, Kanada geborene Linksschütze spielte die letzten vier Jahre in der DEL2 bei den Heilbronner Falken und verfügt über einen deutschen Pass. In 202 Spielen in der DEL2 erzielte der Verteidiger 120 Scorerpunkte und ist für sein intelligentes und läuferisch anspruchsvolles Spiel bekannt.



Coach Kevin Gaudet freut sich über diese Verstärkung mit Blick auf die Play-offs und hofft, dass in Kürze auch der ein oder andere verletzte Spieler aufs Eis zurückkehrt.