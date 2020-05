Lesedauer: ca. 1 Minute

​Bis jetzt war es sehr ruhig in Mellendorf. Während der ewige Rivale vom Pferdeturm seine Mannschaft schon fast zusammen hat, stand bei der letzten Bilanz vor zwei Wochen noch die Null bei den Hannover Scorpions, zumindest was das spielende Personal anging.

Dieser Zustand hat sich nun geändert. Die wichtigste Personalie wurde nicht nur vertraglich verankert, sie wurde sogar aufgewertet. Der erst im Januar als Trainer zu den Scorpions gestoßene Tobias Stolikowski verlängerte seinen Halbjahresvertrag um ein Jahr, er bekam auch gleich noch zusätzliche Verantwortung, ist jetzt auch noch Manager des Vereines. Da Stolikowski bereits Erfahrungen beim Rivalen Indians gesammelt hat, sollte ihm dies keine Probleme bereiten.

Für Furore sorgte indes die Ankündigung der Verpflichtung des kanadischen Torhüters Brett Jaeger. Der Mann mit dem deutsch anmutenden Nachnamen ist seit zwanzig Jahren im Geschäft, spielte zunächst in nordamerikanischen Ligen wie der WHL (Medicine Hat, Saskatoon), ECHL (Fresno, Augusta) und CHL (Fort Worth), wechselte 2010 nach Europa. Seine erste Station war Großbritannien (Coventry), die zweite Dänemark (Kopenhagen) und im Januar 2012 kam er nach Bremerhaven zum damaligen dortigen Zweitligisten. Der Liga blieb er bis in diesen Tagen treu, spielte nach seinem Engagement an der Nordsee in Dresden, Frankfurt und Bayreuth. Seine durchschnittliche Fangquote lag in dieser Zeit bei guten 89,8 Prozent, so dass seine Verpflichtung ein mehr als starker Ersatz für den abgegangenen Enrico Salvarani darstellt. Dazu Scorpions-Sportchef Eric Haselbacher: „Er bringt mit seinen 37Jahren viel Erfahrung mit.“

Ähnlich wie bei den Indians wurde auch bei den Scorpions die zweite Torhüterpersonalie in einem Atemzug abgehandelt. Der in der letzten Saison als Backup mehr als überzeugende Ansgar Preuss bleibt seiner Position treu und wird sich als Ersatzmann von Jaeger positionieren. „Über die Vertragsunterschrift des 24-jährigen Ansgar Preuß haben wir uns ganz besonders gefreut“, so Teammanager Stolikowski und Haselbacher, „weil er nicht nur ein starker Torhüter ist, sondern auch ein toller Typ.“