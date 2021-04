Lesedauer: ca. 1 Minute

​In den Pre-Play-offs der Oberliga Nord, die in diesem Jahr als Einzelspiel ausgetragen worden sind, sicherten sich die Black Dragons Erfurt und die Rostock Piranhas die Teilnahme am Play-off-Viertelfinale. Für die Herforder Ice Dragons und die Hammer Eisbären ist die Saison beendet.

Black Dragons Erfurt – Hammer Eisbären 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Der Tabellenletzte machte es bis knapp zur Spielmitte spannend. Die Hammer Eisbären waren in die Pre-Play-offs wegen des coronabedingten Saison-Aus von Halle, Diez-Limburg und Krefeld nachgerückt. Nach 14 Minuten lagen die Thüringer nach Toren von Viktor Beck und Enzo Herrschaft mit 2:0 vorne. Der Underdog gab sich noch nicht auf und stellte in Überzahl durch Gianluca Balla den Anschluss her (24.). Das war es dann aber auch schon: Arnoldas Bosas und Viktor Beck sorgten bis zur zweiten Pause für die Vorentscheidung. Nochmal Bosas und Sean-Alexander Fischer stellten den Endstand her.

Rostock Piranhas – Herforder EV 5:4 (0:1, 3:1, 1:2, 1:0) n.V.

Die nach Hamburg ausweichenden Rostock Piranhas haben sich ins Nord-Viertelfinale gekämpft. Die Ice Dragons lagen mit 1:0 vorne, später Rostock mit 4:2. Doch mit seinem dritten Treffer in diesem Spiel egalisierte Ralf Rinke zum 4:4 für die Gäste in der 48. Minute aus. 61 Sekunden nach Beginn der Overtime schoss Lukas Koziol den REC in die nächste Runde. Außerdem trafen Matt Pistilli (2), Constantin Koopman und August von Ungern-Sternberg für Rostock sowie Ralf Rinke (3) und Björn Bombis für Herford.

Damit kommt es im Play-off-Viertelfinale zu folgenden Best-of-Three-Serien:

Hannover Scorpions – Rostock Piranhas

Tilburg Trappers – Black Dragons Erfurt

Herner EV – Hannover Indians

Crocodiles Hamburg – Icefighters Leipzig

Gespielt wird am 9., 11. und 13. April.