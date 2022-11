Lesedauer: ca. 1 Minute

​Da hat es den Spitzenreiter der Oberliga Nord im 17. Saisonspiel zum zweiten Mal erwischt. Die Hannover Scorpions mussten sich daheim in der Wedemark dem Herner EV geschlagen geben, der damit die dritte Position festigt und sich weiterhin in Lauterstellung befindet.

Mit den Crocodiles Hamburg verpasste es der Tabellenzweite, die Crocodiles Hamburg, ebenfalls vom Patzer der Scorpions zu profitieren, denn die Farmsener mussten sich den Saale Bulls Halle auswärts geschlagen geben. Für die Überraschung des Tages sorgten allerdings die Black Dragons Erfurt, die sich in der Overtime gegen die Tilburg Trappers durchsetzten. Auch in Leipzig ging die Partie in die Overtime – nachdem zuvor weder die heimischen Icefighters noch die Moskitos Essen getroffen hatten. Nach gut drei Minuten traf dann aber Michael Burns als einziger an diesem Abend und bescherte Leipzig den Sieg. Derweil entwickelt sich der Oberliga-Rückkehrer, die Füchse Duisburg, zum Spezialisten für die Extraspielzeit. Nachdem der EVD unter der Woche gegen Leipzig nach Rückstand noch in der Verlängerung gewonnen hatte, lagen die Schwarz-Roten auch bei den Hammer Eisbären zurück, glichen aus und gewannen diesmal im Penaltyschießen. Die Hannover Indians ließen gegen die Rostock Piranhas nichts anbrennen. Und die EG Diez-Limburg zementierte durch ihren Erfolg über den Krefelder EV aktuell den letzten Platz für die Seidenstädter.



Saale Bulls Halle– Crocodiles Hamburg 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Tore: Halle: Schütt, Stats, Varttinen – Hamburg: Jentsch, Spöttel.

EC Hannover Indians – Rostock Piranhas 6:3 (1:1, 3:0, 2:2)

Tore: Hannover Indians: Robin Palka (2), Pistilli (2), Messing, Selan – Rostock: Barry (2), Guran.

Black Dragons Erfurt – Tilburg Trappers 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) n.V.

Tore: Erfurt: Ranger (2), Wunderlich – Tilburg: van Gorp, Virtanen.

Hannover Scorpions – Herner EV 4:6 (0:1, 2:2, 2:3)

Tore: Hannover Scorpions: Aquin (2), Kabitzky, Klöpper – Herne: Ackers, Fominych, Stelzmann, Shmyr, Biezias, Peleikis

Icefighters Leipzig – Moskitos Essen 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) n.V.

Tor: Leipzig: Burns.

Hammer Eisbären – EV Duisburg 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1) n.P.

Tore: Hamm: Pinsack, Schutz – Duisburg: Pontus Wernerson-Libäck (2), Linus Wernerson-Libäck.

EG Diez-Limburg – Krefelder EV 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Tore: Diez-Limburg: Lademann, Kalns, Kurth, Bajaruns – Krefeld: Grygiel, Reiner.