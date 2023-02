Lesedauer: ca. 1 Minute

​Dieser Sieg gegen die Moskitos Essen in der Oberliga Nord war notwendig für die Black Dragons Erfurt. Einmal für das eigenen Selbstvertrauen, dann gab es endlich ein Ende der Heimniederlagenserie und am Ende stand sogar ein Überholmanöver an.

Erfurt überholte nämlich den Drachengegner aus Herford, belegt jetzt wieder Platz zehn. Für Essen dagegen, das klammheimlich noch auf Platz zehn hofft, war diese Niederlage kontraproduktiv. Was es für Essen auch noch ein bisschen peinlich macht, ist die Tatsache, dass der letzte Gegner, gegen den Erfurt zuhause gewann, ebenfalls die Moskitos waren, nämlich am 3. Januar mit 3:1. Und noch ein statistisches Detail spricht für Erfurt. Die Black Dragons blieben in den letzten fünf Begegnungen jeweils Sieger. Essen gewann zuletzt in Erfurt im Januar 2020 mit 3:1.



Am Dienstagabend hätten die Moskitos die Chance gehabt, diese Negativserie zu beenden. Sie führten zweimal mit zwei Toren Vorsprung, um sich diesen noch abjagen zu lassen. In der ausgeglichenen und jederzeit dramatischen Partie fiel die Entscheidung erst sechs Sekunden vor Ende durch einen Empty-Netter, realisiert von D‘Artagnan Joly.

Black Dragons Erfurt – Moskitos Essen 6:4 (0:2, 2:1, 4:1)

Tore: 0:1 (08:48) Alexei Dmitriew (Behrens), 0:2 (19:03) Robin Slanina (Saccomani, Luft 5-4), 1:2 (23:58) Enzo Herrschaft (Belendir, May), 2:2 (34:53) Arnoldas Bosas (Schüpping, Jakob), 2:3 (37:54) Henry Martens (Zajic), 2:4 (43:59) Dominik Luft (Herz, Köttstorfer), 3:4 (48:07) Alexandre Ranger (Bezouska, Mannes), 4:4 (50:17) D‘Artagnan Joly (Bezouska, Mannes), 5:4 (57:55) Tim May (Bezouska, Jakob), 6:4 (59:54) D‘Artagnan Joly (Keil, Jakob ENG)