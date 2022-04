Lesedauer: ca. 1 Minute

​Björn Linda wird auch 2022/23 das Tor des Herner EV hüten. Der Keeper hat seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit verlängert und geht damit in seine fünfte HEV-Saison. Linda spielt bereits seit Ende des Jahres 2018 für die Miners.

Der Torhüter, der am letzten Tag des Monats April seinen 33. Geburtstag feiern wird, wechselte im November 2018 vom Deggendorfer SC, der damals in der DEL2 spielte, an den Herner Gysenberg. Seitdem ist er ein absoluter Leistungsträger und Punktegarant, der seine sowieso schon starken Leistungen in der Hauptrunde, in den anschließenden Playoffs noch mal steigert. „Björn ist ein absolut vorbildlicher Profi. In den letzten Spielzeiten hatte er zudem immer junge Keeper an seiner Seite, mit denen er viel arbeitete und ihnen einiges beibringen konnte“, sagt Danny Albrecht. „Aber er möchte auch am liebsten jedes Spiel machen. Dafür gibt er auf und neben dem Eis immer 100 Prozent. Wir sind sehr froh, dass uns Björn am Gysenberg erhalten bleibt“, so der HEV-Coach weiter.



Und auch der Keeper freut sich auf eine weitere Saison am Gysenberg: „Im Play-off-Heimspiel gegen Memmingen hat man wieder gemerkt, was mit dieser besonderen Stimmung in der Halle alles möglich ist. Auch wenn wir am Ende verloren haben: es fühlte sich nicht so an. Das hat richtig Bock gemacht. Gerne mehr davon in der Spielzeit 2022/23.“

Auch dem gebürtigen Oberhausener kommt die Sommerpause derzeit besonders lang vor, doch langweilig wird ihm nicht. Neben dem täglichen Sommertraining, in Vorbereitung auf die neue Eiszeit, ist er für einige Stunden in der Woche bei der Fischbach Gruppe tätig. Diese Arbeit beim Sponsor des HEV führt er schon seit Saisonbeginn neben dem Eistraining aus. „Die letzte Saison war am Ende deutlich zu schnell vorbei, aber sicher nicht so schlecht, wie sie dann gemacht wurde. Jedoch möchte ich im nächsten Jahr wieder deutlich länger Eishockey spielen“, gibt der Keeper als Ziel aus.

Björn Linda stand für den HEV seit November 2018 insgesamt 158 Mal auf dem Eis. Zudem kommt er auf insgesamt sieben DEL-Spiele, die er für die Kölner Haie und die Düsseldorfer EG bestritt.