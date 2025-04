Lesedauer: ca. 1 Minute

Es bleibt eine Serie der Heimsiege: Im Play-off-Finale der Oberliga haben die Bietigheim Steelers daheim gegen die Hannover Scorpions mit 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) gewonnen und die Best-of-Seven-Serie damit zum 2:2 ausgeglichen.

Tatsächlich waren die Hausherren die tonangebende Mannschaft. Die Schussstatistik spricht mit 43:21 klar für die Gastgeber. Bereits nach knapp drei Minuten brachte Jesse Roach die Steelers in Führung, die noch im ersten Drittel durch Niklas Heinzinger auf 2:0 erhöhten (13.). Dabei blieb es bis zur 44. Minute, als André Reiss der Anschlusstreffer für die Mellendorfer gelang. Das Spiel konnten die Niedersachsen dann aber nicht mehr drehen. Marek Racuk setzte den Schlusspunkt – was die Tore angeht – per Empty-Net-Goal. Allerdings handelte sich Bietigheims Fedor Kolupaylo in der Schlussminute eine Matchstrafe ein und wird den Steelers nun fehlen.

Weiter geht es am Freitag um 20 Uhr in der Wedemark.