​Nachdem gestern Christoph Kabitzky seine Zusage für die nächste Saison gab, melden die Scorpions heute die Verpflichtung von Julian Airich für die kommende Saison.

„AJ“, 26 Jahre, 1,89 Meter groß, geboren in Rastatt, ist während der Saison 2019/20 zu den Scorpions gekommen und hat in der vergangenen Saison eine herausragende Rolle beim Nordmeister gespielt. Julian Airich hat in der vergangenen Saison in 53 Spielen 58 Scorerpunkte (24 Tore, 34 Assists) erzielt.

„Ich bin richtig froh, dass Julian auch in der kommenden Saison bei uns ist“, so ein sehr zufriedener Coach Tobias Stolikowski.