​Die Verteidigung der EC Hannover Indians erhält mit dem 43-jährigen Verteidiger Andrej Strakhov reichlich Erfahrung. Er spielte zuletzt für die Hannover Scorpions.

Vor den Scorpions wanderte Strakhov durch den süddeutschen Raum (Füssen, Freiburg, Frankfurt, Augsburg, München, Ingolstadt) wie auch in die Weiten Sibiriens. Der entfernteste Ort war dabei Chabarowsk. Nach dem russischen Abenteuer ging er in die DEL nach Wolfsburg, danach winkte die zweite Liga in Rosenheim. 2016 sollte er eigentlich nach dem Willen von Marco Stichnoth, dem damaligen Macher der Hannover Scorpions Sportmanager werden, aber es zog Strakhov wieder auf das Eis, wo er noch fünf weitere Jahre in Mellendorf aktiv war.



Er löste vor kurzem seinen Vertrag mit den Scorpions auf und schließt sich nun den Indians an.

Indians-Coach Lenny Soccio zur Verpflichtung: „Andrej hat unmittelbar nach seiner Vertragsauflösung in der Wedemark Kontakt zu uns aufgenommen. Andrej hat bereits in der vergangenen Woche bei unseren Trainingseinheiten teilgenommen und es war sehr schnell klar, dass er uns helfen wird. Die Verhandlungen seines Vertrages gestalteten sich auch sehr einfach. Wir waren uns schnell einig. Ich freue mich das unsere Verteidigung mit Andrej nun Zuwachs erhält und natürlich auch reichlich Erfahrung.“