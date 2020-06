Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das ist eine positive Nachricht für die Hannover Scorpions. Der „schlachtenerprobte“ Turm in der Verteidigung der Scorpions, Andrei Strakhov, wird ein weiteres Jahr für die Scorpions die Schlittschuhe schnüren.

Dass sportliche Leistungsfähigkeit, Fitness und Einsatzbereitschaft keine Frage des Alters, sondern des Willens und der Gene ist, zeigt nicht nur Jaromir Jágr, auch Andrei Strakhov ist aus solchem Holz geschnitzt.

Der 41-jährige, 1,81 Meter große und 91 Kilogramm schwere Strakhov wurde in Moskau geboren und geht bei den Scorpions in die fünfte Saison. „Strakhov, der im Eishockey alles erlebt hat, ist für unsere Defensive außerordentlich wichtig“, so Teammanager Tobias Stolikowski. „Die Erfolge, die Andrei in der KHL, in der DEL, DEL2 und in über 1000 Eishockeyspielen gesammelt hat, sind durch nichts zu ersetzen.“

„Schaut man sich die Plus-Minus-Statistik von Andrei an seit er bei den Scorpions ist, die mit insgesamt +117 Punkten in den vergangenen vier Spielzeiten überzeugend ist, dann weiß man, warum wir so glücklich sind, dass er noch ein Jahr dranhängt“, so Sportchef Eric Haselbacher.