​„Er hat mir zwar vor seinem Rückflug nach Kanada gesagt, dass er gern auch im nächsten Jahr bei den Scorpions spielen würde“, so Sportchef Eric Haselbacher, „ich war dann aber doch sehr glücklich, als der unterschriebene Vertrag bei uns eintraf“. Denn: Allan McPherson spielt auch künftig für den Oberligisten Hannover Scorpions.

Der letztjährige Topscorer der Oberliga Nord (124 Scorerpunkte), Allan McPherson, wird auch in der Saison 2023/24 die Schlittschuhe für die Hannover Scorpions schnüren. Der 32-jährige, in Kinburn (Ontario) geborene Kanadier kam in der vergangenen Saison aus der slowakischen Extraliga und wurde auf Anhieb Topscorer der Oberliga Nord.



Nach der Verpflichtung von Pascal Aquin und Allan McPherson haben die Scorpions bereits zwei ihrer letztjährigen kanadischen Topscorer wieder an Bord und Sportchef Eric Haselbacher ist sich sicher, dass auch noch der eine oder andere Topspieler dazukommen wird.