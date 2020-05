Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach zwei Jahren in der Hockey Akademie von Red Bull Salzburg und weiteren zwei Saisons bei den Iserlohn Roosters kehrt mit dem 18-jährigen Alex Blank, Sohn unseres Ex-Profis Boris Blank, ein echtes Eigengewächs zum Krefelder EV zurück.

Blank hat alle Teams bis hin zur Schüler-Bundesliga des KEV durchlaufen, bevor es ihn nach der Saison 2015/16 Richtung Salzburg zog. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte Alex Blank 31 Spiele für Iserlohn in der DNL U20, wobei er es auf 17 Tore und 30 Vorlagen brachte, darüber hinaus lief er bereits neun Mal für das Team der Roosters in der DEL auf.

„Wir freuen uns, Alex wieder in seinem Zuhause begrüßen zu können, und sind froh, dass wir ihn von unserem Konzept überzeugen konnten. Alex möchte in unserer U20-Mannschaft und im U23-Team in der Oberliga den nächsten Schritt seiner sportlichen Entwicklung hin zum Eishockey-Profi machen. Ausschlaggebend war auch, dass unsere Partnerschule, das Berufskolleg Vera-Beckers, Alex optimale Bedingungen bietet parallel sein Abitur zu absolvieren. Unser Gesamtpaket hat also für ihn gepasst.“

Alex Blank wird in der kommenden Saison für den KEV mit der Rückennummer 24 auflaufen.