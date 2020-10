Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am 7. Oktober war es soweit. Die Oberliga, in diesem Falle die Nordgruppe, feierte ihren ersten fünfzigjährigen Spieler. Esbjörn Hofverberg, mit Abstand erfahrenster Abwehrspieler der Icefighters Leipzig durchbrach die 50-Jahre-Schallmauer und es sieht ganz so aus, als ob Hofverberg noch einige Jahre als Verteidiger verbringen will.

Geboren im südkoreanischen Seoul kam er im Kindesalter mit seinen Eltern nach Schweden, in die Hochburg des Eishockeys. Der mit 1,66 Meter recht kleine und schmächtige Junge machte seine ersten Schritte bei Clemensnäs IF, einem Vorort von Skellefteå in Nordschweden.

Da ihm der Durchbruch zum Erstligisten Skellefteå AIF nicht gelang, zog es ihn 1996 nach Deutschland. Seine erste Station war der damalige Zweitligist Grefrather EV, wo er sofort mit 45 Punkten in 38 Spielen brillierte. Nach zwei weiteren Jahren in Grefrath zog es ihn noch einmal in seine schwedische Heimat zurück, aber im Jahr 2000 war er wieder in Deutschland. Die Stationen waren nacheinander Herford, Crimmitschau und erstmals, damals noch bei den Blue Lions, Leipzig. 2008/09 schien die Karriere am Ende, Hofverberg pausierte, um danach Weiden in der bayrischen Landesliga auszuhelfen.

Dann ging es weiter nach Chemnitz, Crimmitschau und schließlich, endgültig nach Leipzig, wo er seit 2014 wohl seine endgültige Heimat gefunden hat.

Bis jetzt kann Esbjörn Hofverberg auf 54 Spiele in Schweden zurückblicken, aber auch auf 422 Zweitligabegegnungen, 459 Oberligaspiele, 44 Regionalligabegegnungen und 15 Spiele in der fünften Liga. Das sind zusammen 940 Spiele und da der Jubilar einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison in Leipzig unterschrieben hat und weitere Jahre nicht ausgeschlossen sind, ist es durchaus möglich, dass Esbjörn Hofverberg auch in den Club der 1000er-Spieler aufgenommen wird.

Für die Statistiker: Auf Platz zwei und drei stehen zwei Spieler, der ebenfalls noch aktiv sind. In Füssen jagt der 46-jährige Kanadier Eric Nadeau dem Puck hinterher und in Hamm führt der 43-jährige Igor Furda eine ansonsten deutlich jüngere Truppe an.