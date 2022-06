Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der erst 19-jährige Pascal Pinsack wechselt aus der U20-Mannschaft des Schwenninger ERC zu den Hammer Eisbären an den Maxipark.

Der junge und talentierte Spieler war in der letzten Saison Topscorer seiner Mannschaft. In 30 Spielen konnte er 41 Punkte erzielen, davon 17 Tore und 24 Assists. „Durch meine Kontakte in den Süden habe ich viel Gutes über Pascal gehört. Jetzt muss er in Hamm den nächsten Schritt machen“, so der Sportlicher Leiter Ibrahim Weissleder.