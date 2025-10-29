DEL-Aufstiegscoach muss gehen

Nach fünf Engagements: Hannover Scorpions trennen sich von Kevin Gaudet

29.10.2025, 19:36 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Kevin Gaudet und die Hannover Scorpions – das ist so etwas wie eine On-Off-Beziehung. Seit dem heutigen Mittwoch steht sie nun wieder auf „off“. Der Eishockey-Oberligist aus der Wedemark hat die Trennung von seinem bisherigen Trainer bekanntgegeben. Zuletzt setzte es sechs Niederlagen in den vergangenen sieben Spielen. Das gab der Deutsche Meister von 2010 schließlich auch als Grund für die Trennung an.

Gleich fünfmal war Gaudet der Trainer der Scorpions – was in dieser Abfolge extrem selten bis einmalig sein dürfte. Der heute 62-Jährige übernahm damals noch den ESC Wedemark erstmals in der Saison 1991/92 – seinerzeit noch als Spielertrainer. Ab 1993 war er dann „nur“ noch Trainer und führte den ESC 1996 in die DEL, in der sich die Wedemark Scorpions 1997 in Hannover Scorpions umbenannten. Während der Saison 1999/2000 wurde er von Curt Lindström ersetzt, kam 2000/01 zurück und wurde erneut im Laufe der Saison ersetzt – diesmal von Olle Öst. Nach viereinhalb Jahren in Straubing übernahm Gaudet die Scorpions im Laufe der Spielzeit 2004/05 ein drittes Mal innerhalb der DEL.

Nach Stationen in Wien, Bietigheim, Nürnberg und Bad Tölz kehrte er zur Saison 2022/23 abermals zu den Scorpions zurück, dann aber in der Oberliga. Dieses vierte Engagement endete zwei Jahre später, doch im Januar 2025 wurde er zum fünften Mal Trainer des Clubs, der in den letzten Jahren alljährlich zu den Aufstiegsfavoriten zählte, aber stets scheiterte, zuletzt allerdings knapp im Play-off-Finale der Oberliga.

Aktuell stehen die Scorpions, die in den letzten Partien nie mit drei kompletten Reihen agieren konnten, auf Rang fünf der Oberliga Nord, sieben Punkte hinter dem Spitzenreiter, den Hannover Indians. „Nach sehr vielen Jahren guter Zusammenarbeit und vielen gemeinsamen Erfolgen bedauern wir diesen Schritt sehr“, so Scorpions-Präsident Jochen Haselbacher. „Die aktuelle Situation brauchte einen Weckruf für das gesamte Team“, erklärte Sportschef Eric Haselbacher, der zum Ende der Deutschland-Cup-Pause einen Nachfolger vorstellen will.