Oberliga kompakt

Icefighters Leipzig siegen klar gegen Scorpions – Heilbronner Falken schlagen Spitzenreiter

24.10.2025, 23:16 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Da war viel los am Freitagabend in der Oberliga: Im Norden setzten sich die Icefighters Leipzig mit 6:2 gegen die Hannover Scorpions durch. Die Füchse Duisburg feierten einen Erfolg im Derby gegen Herne. Im Süden brachten die Heilbronner Falken dem Tabellenführer aus Selb die erst zweite Niederlage bei.

Da haben die Icefighters Leipzig in der Oberliga Nord aber ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die Sachsen besiegten nicht nur den Vorjahresfinalisten Hannover Scorpions, sie taten dies beim 6:2 (1:1, 2:1, 3:0) überaus verdient. Zwar gingen die mit nur 14 Feldspielern angetretenen Mellendorfer nach dreieinhalb Minuten durch Christoph Kiefersauer in Führung, doch im Anschluss gab Leipzig den Ton an. Die Icefighters stellten auf 3:1, ehe den Gästen der zweite Treffer gelang. Das 4:2 nach nur 20 Sekunden im Schlussdrittel durch Johan Eriksson brachte die Gastgeber endgültig auf Kurs. Deutlich wurde es in den letzten drei Minuten.

Im 129. Ruhrderby zwischen den Füchsen Duisburg und dem Herner EV war der EVD zwar die tonangebende Mannschaft, vergaß dabei aber vornehmlich im zweiten Drittel das Toreschießen. „Da hätten wir einige Treffer machen können oder sogar müssen“, sagte Duisburgs Trainer Frank Petrozza nach dem 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)-Erfolg. Doch auch sein Herner Kollege Dirk Schmitz konnte trotz einer Niederlage mit der starken kämpferischen Leistung seines Teams zufrieden sein. Michael Fomin, Erek Virch und Adam Kiedewicz trafen für den EVD, Nick Ford zweimal für den HEV.

In der Oberliga Süd kam es zum Topspiel zwischen Vorjahresmeister Heilbronner Falken und dem DEL2-Absteiger und Tabellenführer Selber Wölfe. Die Hausherren konnten sich über einen 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0)-Sieg nach Verlängerung freuen. Nach nicht einmal fünf Minuten lag Selb durch die Tore von Chris Schutz und Philip Rubin mit 2:0 vorne. Diesen Vorsprung hielten die Wölfe bis zum Beginn des Schlussdrittels – doch dann dauerte es nur 19 Sekunden, ehe Calder Anderson den Anschlusstreffer erzielte. Nur zweieinhalb Minuten später glich Luis Ludin zum 2:2 aus. In der Overtime traf Anderson schließlich nach 42 Sekunden zum Heilbronner Sieg. Für Selb war das im elften Saisonspiel die erst zweite Niederlage.

Das nutzte der Deggendorfer SC mit seinem sechsten Sieg in Serie, um als Tabellenzweiter den Rückstand auf Selb auf zwei Punkte zu verkürzen. Beim Aufsteiger Erding Gladiators gewann der Favorit mit 4:2 (1:0, 0:0, 3:2). Dabei verkauften sich der Neuling sehr gut, glich die Partie zweimal aus. Harrison Roy brachte den DSC mit dem 3:2 auf die Siegerstraße (47.). Dylan Jackson packte mit einem Empty-Net-Goal, seinem zweiten Treffer in diesem Spiel, den Deckel auf die Partie.

Die weiteren Ergebnisse:

Oberliga Nord:

Tilburg Trappers – Black Dragons Erfurt 5:3 (2:0, 3:1, 0:2)

Herforder EV – Hammer Eisbären 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Oberliga Süd:

Memminger Indians – Höchstadter EC 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Stuttgart Rebels – EV Lindau Islanders 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

SC Riessersee – Bayreuth Tigers 4:6 (0:1, 3:4, 1:1)

Passau Black Hawks – EC Peiting 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

EV Füssen – Tölzer Löwen 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)