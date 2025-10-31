ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
Herner EV dreht das Ruhrderby - Deggendorfer SC siegt im Spitzenspiel gegen Selb

FRIEDHELM THELEN
Die Selber Wölfe (helle Trikots) glichen zwar noch aus, doch am Ende jubelte der Deggendorfer SC.
Die Selber Wölfe (helle Trikots) glichen zwar noch aus, doch am Ende jubelte der Deggendorfer SC. (Foto: Florian Groiß)

Im 130. Ruhrderby zwischen dem Herner EV und den Füchsen Duisburg sprach alles für die Gäste, nur nicht die Torausbeute. Das bestraften die Gysenberger im Schlussabschnitt. Die Black Dragons Erfurt besiegen den Spitzenreiter. Und im Süden lässt der Deggendorfer SC seine Fans im Topspiel gegen Zweitliga-Absteiger Selb jubeln.

Der Herner EV kann im Ruhrderby der Oberliga Nord jubeln, für die Füchse Duisburg wurde es gruselig. Trotz eines Schussübergewichts von 39:19 gingen die Gäste am Gysenberg als Verlierer vom Eis, Herne setzte sich mit 5:2 (1:1, 0:1, 4:0) durch. Dabei trotzten die Hausherren sowohl eigenen Patzern als auch Ausfällen im Spielverlauf. In Überzahl gelingt Herne schnell der Ausgleich, ehe Nick Ford das Spiel mit einem Doppelschlag entscheidet. Duisburgs Trainer Frank Petrozza nahm bereits über vier Minuten vor dem Ende seinen Goalie vom Eis, ins Spiel zurück fand sein Team nicht mehr. Marius Demmler traf schließlich noch per Empty-Net-Goal.

Duisburgs Förderlizenzspieler Tobin Brandt (Mitte) im Derby beim Herner EV.
Duisburgs Förderlizenzspieler Tobin Brandt (Mitte) im Derby beim Herner EV. (Foto: Daniela Schmidt/Füchse Duisburg)

Die Black Dragons Erfurt haben einfach noch einmal einen rausgehauen! Nach dem Sieg in Leipzig besiegten die Thüringer nun auch den Spitzenreiter Hannover Indians mit 4:2 (1:1, 0:0, 3:1). Zwar brachte Emil Lessard Aydin den ECH in Führung, doch kurz darauf war Lukas Mannes mit dem Ausgleich zur Stelle. Dabei bliebt es bis zur 48. Minute – dann traf Santeri Haarala zum 2:1 für Erfurt. Zwar glich Brent Aubin postwendend aus, doch Maurice Keil und nochmal Haarala ließen die Drachen jubeln.

In der Oberliga Süd hat der Deggendorfer SC das Spitzenspiel gegen den DEL2-Absteiger Selber Wölfe mit 4:3 (2:1, 1:0, 0:2, 1:0) nach Verlängerung gewonnen. Die frühe Führung der Gäste drehte der DSC bis zur 25. Minute in einem 3:1-Führung. Doch der VER schlug zurück: Ein Doppelschlag von Erik Nemec und Lukas Valasek (46., 48.) sicherte den Wölfen zumindest einen Punkt. In der Overtime erzielte dann aber Petr Stloukal den Siegtreffer für die Niederbayern. Der DSC ist damit nun Zweiter, punktgleich hinter Spitzenreiter ECDC Memmingen (beide 34 Zähler); dahinter folgen Selb (32) und Heilbronn (31).

Die Memminger Indians ließen derweil beim SC Riessersee nichts anbrennen und gewannen in Garmisch mit 9:2 (2:1, 3:1, 4:0). Die Gastgeber führten zwar, konnten sich darüber aber nicht lange freuen, da der ECDC das Spiel schnell drehte – und dann auf und davon zog. Felix Beauchemin-Brassard war an fünf Toren der Gäste beteiligt.

Die weiteren Ergebnisse:

Oberliga Nord:

Hannover Scorpions – Rostock Piranhas 5:3 (3:0, 0:2, 2:1)

Hammer Eisbären – Herforder EV 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Tilburg Trappers – Icefighters Leipzig 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Oberliga Süd:

Bayreuth Tigers – Erding Gladiators 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Höchstadter EC – Heilbronner Falken 2:4 (2:1, 0:0, 0:3)

EV Lindau Islanders – EC Peiting 5:6 (4:1, 0:1, 1:4)

Tölzer Löwen – Passau Black Hawks 6:5 (1:3, 3:1, 1:1, 1:0) n.V.

EV Füssen – Stuttgart Rebels 4:5 (1:3, 2:1, 1:0, 0:1) n.P.

