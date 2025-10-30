ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
Interimstrainer steht fest

Hannover Scorpions verpflichten Pascal Aquin und Carson McMillan

Pascal Aquin (rechts) erzielte den Siegtreffer für die Hannover Scorpions.
Pascal Aquin (rechts) spielt wieder für die Hannover Scorpions. (Foto: dpa/picture alliance/nordphoto GmbH)

Die Hannover Scorpions geben die kurzfristen Verpflichtungen der Spieler Pascal Aquin und Carson McMillan bekannt. Beide stehen dem Team bereits im morgigen Heimspiel, 31. Oktober um 20 Uhr, gegen die Piranhas Rostock zur Verfügung.

Pascal Aquin hat in den vergangenen drei Spielzeiten bereits für die Hannover Scorpions gespielt und ist somit dem Club und den Fans bestens vertraut. „Seine Schnelligkeit und Torgefährlichkeit machen ihn zu einer wichtigen Verstärkung für die Offensive“, so die Mellendorfer in ihrer Mitteilung.

Carson McMillan bringt ein enormes Maß an Erfahrung mit. Der vielseitige Stürmer, der auch in der Defensive eingesetzt werden kann, hat unter anderem in der NHL, in der AHL, in der DEL sowie in der DEL2 eine Vielzahl an Spielen absolviert. Darüber hinaus stand McMillan in der Saison 2017/18 mit Esbjerg Energy in sechs Spielen der Champions Hockey League auf dem Eis. In der Saison 2021/22 gewann er mit den Löwen Frankfurt die DEL2-Meisterschaft und stieg in die DEL auf. „Mit dieser internationalen und nationalen Erfahrung soll McMillan Stabilität und wertvolle Spielintelligenz in die Mannschaft einbringen“, so die Scorpions. Zuletzt spielte er für die Selber Wölfe.

„Wir sind sehr froh, dass Pascal und Carson so kurzfristig zur Verfügung stehen“, so Sportchef Eric Haselbacher.

Nach der Trennung von Kevin Gaudet wird an diesem Wochenende Andrej Strakhov als Trainer an der Bande stehen. Strakhov ist festangestellter Trainer des Stammvereins ESC Wedemark Scorpions e.V. und im Nachwuchs hauptamtlich tätig. „Wir brauchen jetzt volle Konzentration und den Rückhalt unserer Fans“, so der Interimstrainer zum anstehenden Wochenende, der von Jordan Knackstedt auf der Bank unterstützt wird.

