Oberliga kompakt

Hannover Scorpions siegen im Derby – Füchse Duisburg spielen in „Movember-Blau“

02.11.2025, 23:23 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Mit Interimstrainer Andrej Strakhov holen die Hannover Scorpions sechs Punkte in der Oberliga. Die Füchse Duisburg spielen in dieser Saison einen Monat lang in blau – im Kampf für die Männergesundheit. Bad Tölz feiert einen Erfolg in Selb.

Das ist dann wohl der berühmte Trainerwechseleffekt. Bis zur Entlassung von Kevin Gaudet hatten die Hannover Scorpions von dessen sieben letzten Spielen sechs verloren. Mit Interimstrainer Andrej Strakhov holten die Mellendorfer an diesem Wochenende in der Oberliga Nord sechs Punkte – und gewannen dabei auch noch das Derby am Pferdeturm vor 4608 Zuschauern bei den Hannover Indians mit 4:3 (2:1, 1:0, 1:2). Auch die Rückholaktion von Pascal Aquin hat sich gelohnt, denn er brachte das Team aus der Wedemark mit 1:0 in Führung. Justin Kirsch erhöhte auf 2:0, ehe Fedor Kolupaylo nur 19 Sekunden vor der Pause den Anschluss herstellte. Christoph Kiefersauer und Allan McPherson stellten jeweils den Zwei-Tore-Abstand wieder her; nochmal Kolupaylo und Jacob Lagacé machten es mit ihren Anschlusstreffern immer wieder spannend. Kurz vor dem Ende handelte sich Indians-Spieler Brent Aubin eine Spieldauerstrafe ein.

Derweil haben die Füchse Duisburg eine gute Antwort auf die Derbyniederlage von Freitag in Herne gegeben: Der EVD gewann sein Heimspiel gegen die Tilburg Trappers mit 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). Frank Petrozza sah in den ersten 20 Minuten „das beste Drittel der Saison“, vermisste aber eine entsprechende Torausbeute. Dennoch boten die Füchse einen sehr souveränen Auftritt und antworteten schnell auf den zwischenzeitlichen Ausgleich: Dabei war das 2:1 von Sandis Zolmanis aufgrund des schön getimten Diagonalpasses von Adam Kiedewicz besonders schick. Im Schlussabschnitt kam Tilburg auf 2:3 heran. „Es hätte einen Penalty wegen eines Stockwurfs des Torhüters geben müssen“, bemängelte Trappers-Trainer Danny Albrecht. Letztlich setzte Duisburg per Empty-Net-Goal von Klavs Planics den Schlusspunkt. Der EVD spielte übrigens – nach drei Jahren mit Pinktober-Trikots – nun erstmals in blauen „Movember-Trikots“, um Männer zu Vorsorgeuntersuchungen zu animieren.

Nach einem dominanten Saisonstart ist der DEL2-Absteiger Selber Wölfe vor der Deutschland-Cup-Pause auf den vierten Rang der Oberliga Süd abgerutscht. Trotz eines Schussverhältnisses von 41:27 unterlagen die Porzellanstädter den Tölzer Löwen mit 4:7 (2:3, 1:2, 1:2). Bad Tölz erzielte in der 13. Minute den Treffer zum 2:0, knapp eineinhalb Minuten später stand es 2:2. Doch in Unterzahl sorgte Sandro Schönberger für die Pausenführung der Gäste. Dank des dritten Treffers an diesem Abend von Ludwig Nirschl und des Tores von Topi Piipponen zogen die Löwen auf 5:2 davon. Diesen Vorsprung brachten die Gäste schließlich auch über die Ziellinie.

Ein Schützenfest wurde auch in Peiting gefeiert. Der gastgebende ECP traf bereits nach 30 Sekunden, unterlag den Bayreuth Tigers aber letztlich mit 6:7 (2:1, 1:4, 3:1, 0:1) nach Verlängerung. Die Gäste führten bis viereinhalb Minuten vor dem Ende mit 6:4, ehe Peiting mit zwei Powerplay-Treffern noch einen Punkt gewann. John MacKinnon glich die Partie 50 Sekunden vor Schluss zum 6:6 aus. In der Overtime markierte Aidan Brown mit seinem vierten Tor in diesem Spiel den Siegtreffer für die Gäste, ebenfalls in Überzahl.

Die weiteren Ergebnisse:

Oberliga Nord:

Rostock Piranhas – Hammer Eisbären 6:5 (3:3, 1:1, 2:1)

Herforder EV – Icefighters Leipzig 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Saale Bulls Halle – Black Dragons Erfurt 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0) n.V.

Oberliga Süd:

Heilbronner Falken – EV Lindau Islanders 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Erding Gladiators – EV Füssen 2:6 (0:0, 1:5, 1:1)

Passau Black Hawks – Höchstadter EC 5:4 (1:1, 1:2, 2:1, 1:0) n.V.

Stuttgart Rebels – SC Riessersee 5:2 (0:0, 4:2, 1:0)

Memminger Indians – Deggendorfer SC 5:4 (1:1, 3:0, 0:3, 1:0) n.P.