Der DEB hat die Spielpläne der beiden Oberligen fixiert. Im Norden fällt der Startschuss am 21. September, während der Süden eine Woche später die Saison beginnt.

Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) hat die Spielpläne der Oberliga Nord und der Oberliga Süd für die Saison 2023/2024 fixiert. Nachdem sich die Anzahl der teilnehmenden Teams noch einmal geändert hatte, mussten am Rahmenterminkalender nachträgliche Anpassungen vorgenommen werden. Die Saisonstarts bleiben jedoch unverändert.

Das Eröffnungsspiel in der Oberliga Nord bestreiten am Donnerstag, den 21. September 2023 die Herner EV Miners und die Hammer Eisbären. Der Süden startet genau eine Woche später mit der Partie Deggendorfer SC gegen Liganeuling Bayreuth Tigers in die Saison. Beide Staffeln spielen eine Doppelrunde – demnach enden die jeweiligen Hauptrunden am Sonntag, den 25. Februar 2024. Anschließend folgen innerhalb einer Woche die Pre-Playoff-Spiele der Plätze sieben bis zehn beider Staffeln.

Playoffs

Am Sonntag, den 3. März 2024 beginnen die Achtelfinal-Partien, die im Best-of-Five Modus über Kreuz zwischen der Oberliga Nord und der Oberliga Süd ausgetragen werden. Ab dem Viertelfinale werden erstmals alle weiteren Playoff-Serien im Best-of-Seven Modus ausgespielt.

Der Oberliga-Meister wird dann spätestens am 28. April 2024 gekürt.

Playdowns werden in dieser Saison nicht ausgetragen, somit wird es sowohl im Norden als auch im Süden, keine sportlichen Absteiger geben.

Allgemeine Informationen

Während des Deutschland Cups in der ersten Novemberwoche pausiert die Oberliga Nord, während im Süden aufgrund der Termindichte weitergespielt wird.

Eine Neuauflage des Wintergame 2022 zwischen den Hannover Scorpions und den Hannover Indians findet am 30. Dezember 2023 in der Heinz von Heiden Arena statt.

Der Videobeweis Light aus den Playoffs 2022/2023 kann nun in allen Meisterschaftsspielen zum Einsatz kommen, sofern der Heimverein die notwendigen Voraussetzungen besitzt. Diese Clubs sind nach aktuellem Stand die Bayreuth Tigers, Heilbronner Falken, Blue Devils Weiden, TecArt Black Dragons Erfurt, Tölzer Löwen, Deggendorfer SC, SC Riessersee, Hannover Scorpions, Saale Bulls Halle und ECDC Memmingen.

Leiter DEB-Spielbetrieb Markus Schubert: „Unter Berücksichtigung der verschiedenen Bedürfnisse der teilnehmenden Oberliga-Vereine haben wir für beide Staffeln einen ausgewogenen Spielplan erstellt. Wir freuen uns auf die neue Saison und auf viele attraktive Spiele. Die Tatsache, dass ab dem Viertelfinale im Modus Best-of-Seven gespielt wird, verspricht noch mehr spannende Partien für die Fans.“

Die Oberliga-Spielpläne sind ab sofort hier einzusehen:

Oberliga Nord: https://deb-online.live/liga/herren/oberliga-nord/?divisionId=13390

Oberliga Süd: https://deb-online.live/liga/herren/oberliga-sued/?divisionId=13389