Ehemaliger Kapitän übernimmt Rolle als Mentor und Berater

Zdeno Chara kehrt als Funktionär zu den Boston Bruins zurück

26.09.2025, 09:17 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Der 48-jährige Zdeno Chara ist zurück bei dem Team, das er vor über einem Jahrzehnt als Kapitän zum Stanley Cup führte.

Am Donnerstag wurde der groß gewachsene Slowake zum Berater und Mentor der Bruins für Eishockey-Operations ernannt. Charas Rolle wird darin bestehen, eng mit Spielern und Mitarbeitern zusammenzuarbeiten und die Organisation in den als „Schlüsselbereiche“ eingestuften Bereichen zu beraten, heißt es in einer Erklärung der Bruins.

Zu seinen Aufgaben gehört der Aufbau von Beziehungen und die Stärkung der Kommunikation zwischen Spielern und Trainerstab. Chara wird außerdem Trainings und Heimspiele besuchen und die Entwicklung der Verteidiger außerhalb des Eises unterstützen. Darüber hinaus wird er gelegentlich das AHL-Tochterunternehmen der Bruins besuchen, um mit Nachwuchsspielern zu arbeiten.

„Die Bruins-Organisation freut sich und ist stolz, Zdeno wieder willkommen zu heißen“, sagte Bruins-General Manager Don Sweeney in einer Erklärung. „In seiner Rolle als Berater und Mentor wird Zdeno unsere Spieler und Trainer an seiner Erfahrung als engagierter Sportler, angesehener Anführer und einer der größten NHL-Spieler aller Zeiten teilhaben lassen.“

Chara begann seine Karriere bei den New York Islanders und anschließend bei den Ottawa Senators, bevor er vor der Saison 2006/07 zu den Bruins wechselte. Dort wurde er noch vor seiner ersten Saison für den Original Six Club zum Kapitän ernannt.

Der bullige Verteidiger wurde nach 14 Spielzeiten zum Synonym für die Bruins. Seinen größten Erfolg feierte er 2011, als er die Bruins zum ersten Stanley Cup seit 1972 führte, dem sechsten in der Franchise-Geschichte.

Er bestritt mehr als 1.000 Spiele für die Bruins, und der sechsmalige All-Star gewann 2009 auch die Norris Trophy für den besten Verteidiger der NHL.

Seine Rückkehr zu den Bruins erfolgte im selben Jahr, in dem Chara sowohl in die Hockey Hall of Fame als auch in die IIHF Hall of Fame aufgenommen wurde.

Die Entscheidung, Chara zurückzuholen, ist zugleich der jüngste Schritt der Bruins, ihre Vergangenheit zu nutzen. Der Verein verpflichtete den ehemaligen Stürmer Marco Sturm als Cheftrainer und ebnete damit den Weg für einen möglichen Neuanfang, nachdem das Franchise im vergangenen Jahr die viertschlechteste Bilanz der NHL erreichte.