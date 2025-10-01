Letzte Kaderveränderungen kurz vor Saisonstart

Wojciech Stachowiak und Nikita Quapp werden in die AHL geschickt

01.10.2025, 21:49 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Wojciech Stachowiak und Nikita Quapp werden den Start der neuen NHL-Saison nicht im endgültigen Kader ihrer jeweiligen Teams bestreiten.

Anzeige

Beide Akteure wurden kurz vor Saisonbeginn in die American Hockey League (AHL) geschickt, wo sie zunächst weiter Spielpraxis sammeln sollen.

Für den 26-jährigen Stachowiak, der in den Vorbereitungsspielen für die Tampa Bay Lightning zwar mit viel Einsatz überzeugte und zwei Tore und eine Vorlage beim Testspiel gegen Carolina beisteuerte, reichte es am Ende nicht, sich gegen die erfahrene Konkurrenz im Sturm der Bolts durchzusetzen. Er wurde heute zum Farmteam der Lightning den Syracuse Crunch in die AHL beordert. Dennoch macht Trainer Jon Cooper dem deutschen Nationalstürmer Hoffnung: „Er wird unserer Organisation weiterhelfen, daran besteht kein Zweifel.“

Ähnlich erging es dem jungen Torhüter Nikita Quapp, der am Dienstag für die Carolina Hurricanes gegen Meister Florida Panthers im Schlussdrittel erstmals für den NHL-Klub zwischen den Pfosten stand. Der 22-jährige Schlussmann wehrte 15 von 17 Schüssen auf seinen Kasten ab und stellte so sein Potenzial unter Beweis. Dennoch benötigt er noch Zeit, um sich an das Tempo und die Intensität auf NHL-Niveau anzupassen und soll bei AHL-Klub Chicago Wolves wichtige Erfahrung sammeln.

In der AHL erhalten beide voraussichtlich mehr Eiszeit und Verantwortung, was ihre Chancen erhöht, im Verlauf der Saison in den NHL-Kader berufen zu werden, dort zu debütieren und sich Schritt für Schritt in der NHL zu etablieren.