Deutsche Stürmer überzeugen in Testspielen

Wojciech Stachowiak und Josh Samanski Matchwinner für Tampa Bay und Edmonton

27.09.2025, 09:01 Uhr Lesedauer: eine Minute

Beide Nationalspieler haben entscheidenen Anteil am Sieg ihrer Teams und dürfen auf einen Kaderplatz für den Saisonstart hoffen.

Beim 6:5 (2:1, 1:0, 3:4)-Erfolg der Tampa Bay Lightning gegen die Carolina Hurricanes wurde Wojciech Stachowiak zum „Man of the Match“ ausgezeichnet. Der 26-jährige DEB-Angreifer gab die Vorlage zum 1:0 durch den Letten Zemgus Girgensons (6.) und erzielte kurz vor der zweiten Pause in Überzahl das 3:1. Im Schlussabschnitt erzielte er dann per Tip-in das 5:3 für die Bolts und machte sein Drei-Punkte-Spiel perfekt.

Ebenfalls zum besten Spieler der Partie wurde Josh Samanski ausgezeichnet. Beim 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) der Edmonton Oilers gegen die Winnipeg Jets steuerte der 23-jährige Erdinger die Vorlage zum 1:0 durch Verteidiger Darnell Nurse (10.) bei und traf kurz vor der ersten Drittelpause (19.) selbst zum 2:0. Leon Draisaitl stand nicht im Aufgebot. Für David Lewandowski ist hingegen vorerst die Zeit bei den Edmonton Oilers vorbei - für ihn geht es erwartungsgemäß bei den Saskatoon Blades in der WHL weiter.

Damit haben Stachowiak und Samanski beste Eigenwerbung betrieben und dürfen sich Hoffnungen auf einen der begehrten Kaderplätze machen. Am 6. Oktober müssen die NHL-Teams ihre finalen Kader für den Saisonstart (7. Oktober) bekanntgeben.