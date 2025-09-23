Zahlreiche deutsche Spieler wollen sich beweisen

Wojciech Stachowiak überzeugt im ersten Testspiel für Tampa Bay Lightning

23.09.2025, 17:29 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Die NHL ist seit vergangenem Wochenende in die Pre-Season gestartet. Hockeyweb gibt eine Übersicht wie sich die deutschen Spieler bislang schlagen.

Anzeige

Während meist die Stars gerade zu Beginn der Testspielphase in der NHL noch nicht eingesetzt werden, erhalten häufig junge Spieler die Chance sich zu beweisen und einen der begehrten letzten Kaderplätze zu ergattern. Auch aus deutscher sind bereits einige Spieler zum Einsatz gekommen.

Gleich drei deutsche Akteure sind für die Utah Mammoth im Trainingscamp zu Gange. Während JJ Peterka seinen Stammplatz sicher haben sollte, kämpfen Maksymilian Szuber und Julian Lutz um Einsätze für die neueste NHL-Franchise. Lutz kam bislang in der Heimpartie am Sonntag gegen die Colorado Avalanche (1:5) zum Einsatz und verzeichnete dabei einen Torschuss. Verteidiger Szuber kam hingegen am selben Tag, allerdings mit dem Auswärtsteam von Utah, beim 2:3 gegen Colorado zu seinem ersten Spiel und verzeichnete dabei in 15:42 Minuten einen Torschuss, einen Block, zwei Checks und ging mit einem Plus-Minus-Wert von -1 aus der Partie. Ebenfalls im Kader stand hierbei JJ Peterka, der 23:31 Minuten Spielzeit erhielt, mit vier Torschüssen den Bestwert seines Teams hatte, allerdings am Ende mit einem Plus-Minus-Wert von -2 aus dem Spiel ging. Szuber stand auch bei der 1:6-Pleite Utahs bei den Anaheim Ducks auf dem Eis. In 17:16 Minuten blockte er drei Schüsse, verzeichnete jedoch einen Plus-Minus-Wert von -3.

Tim Stützle verlor am Sonntag im Kanadischen Duell mit den Ottawa Senators knapp 3:4 gegen die Toronto Maple Leafs. Der 23-Jährige blieb dabei in 22:27 Minuten mit nur einem Check relativ unauffällig.

Beim 3:0 der Edmonton Oilers in der "Battle of Alberta" gegen die Calgary Flames kamen mit David Lewandowski und Josh Samanski gleich zwei deutsche Stürmer zum Einsatz. Während Lewandowski in 10:26 Minuten einen Block, einen Check und einen Plus-Minus-Wert von +1 verzeichnete, konnte Samanski in 15:47 Minuten zwei Torschüsse anbringen. Leon Draisaitl kam bislang in der Vorbereitung noch nicht zum Einsatz.

In der vergangenen Nacht stand Wojciech Stachowiak erstmals für die Tampa Bay Lightning beim 2:1 gegen die Carolina Hurricanes auf dem Eis und wusste direkt zu überzeugen. Mit 17:45 Minuten erhielt er unter den Angreifern seines Teams die zweitmeiste Einsatzzeit, hatte mit drei Torschüssen den Bestwert der Bolts und registrierte zudem einen Check und verbuchte beim 1:0 zwar keinen Assist, hatte aber mit seiner Aktion zuvor erheblichen Anteil am Treffer.

Das Debüt von Marco Sturm als neuer Cheftrainer der Boston Bruins ging mit 2:5 gegen die Washington Capitals daneben. Die nächste Chance erhält er jedoch bereits in der kommenden Nacht beim Gastauftritt bei den New York Rangers.