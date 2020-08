Lesedauer: ca. 2 Minuten

Der 57-jährige Kanadier, Mitglied der berühmten Hall of Fame in Toronto/Ontario, verstarb in der vergangenen Woche an Magenkrebs, wie sein Sohn über den Nachrichtendienst Twitter mitteilte.

Der Gewinner der Calder Trophy aus dem Jahre 1982 begann mit dem Schlittschuhlaufen im zarten Alter von vier Jahren, spulte das damalige Schüler- und Juniorenprogramm ab und trat 1978 erstmals in der MJBHL, einer städtischen Juniorenliga im Großraum Toronto in Erscheinung. Zusammen mit Kevin McClelland mischte er derart die Liga auf (zusammen über 200 Punkte), so dass die QMJHL, die höchste Juniorenliga Quebecs auf ihn aufmerksam wurde. Bei den Cornwall Royals pulverisierte er 1981 den Scorerrekord, kam auf 183 Punkte, gewann mit den Royals den Memorial-Cup und setzte sofort seine Karriere bei den Winnipeg Jets fort, die damals händeringend einen Topscorer suchten. Auch hier setzte er sich sofort auf Platz eins, um diesen für Jahre nicht mehr abzugeben. Regelmäßig scorte Hawerchuk im Schnitt 110 Punkte und 1984, 21-jährig wurde er von den Jets bereits zum Kapitän gekürt. Nach neun Jahren Winnipeg zog es ihn 1990 nach Buffalo, wo er fast nahtlos seine sportlichen Fähigkeiten weiter demonstrierte und er sofort zum Assistant-Kapitän hinter Mike Foligno ernannt wurde. Fünf Jahre blieb Hawerchuk in Buffalo, dann ging es weiter, zum Karriereende noch nach St. Louis und schließlich nach Philadelphia zu den Flyers, bei denen er im Frühjahr 1997 seine Karriere beendete. Dort spielte er noch mit Aris Brimanis, sehr bekannt in Hannover, Paul Coffey, Michel Petit, Rod Brind`Amour (heute Trainer in Carolina) und Eric Lindros zusammen. Am 5. Juni 1997 bestritt er sein letztes NHL-Spiel, mit den Flyers im Stanley-Cup-Finale gegen die Detroit Red Wings. Sie unterlagen mit 1:6 und die Serie mit 0:4. Sein letztes Tor schoss Hawerchuk am 9. Mai 1997 bei der 4:5 Heimniederlage im Stanley-Cup-Viertelfinale gegen Buffalo, seinem alten Verein. 2001 wurde er in die „Hall of Fame“ in Toronto aufgenommen. Es folgte eine Karriere, erst im unterklassigen Juniorenbereich, wo er die Orangeville Crushers von 2006 bis 2010 betreute und danach bis 2019 die Barrie Colts in der OHL (Ontario Hockey League).

Die Winnipeg Jets verabschiedeten sich von ihrem Idol mit einer Erklärung: „Als Dale Hawerchuk 1981 nach Winnipeg kam, war es sofort Liebe auf den ersten Blick. Er hat diese Liebe auf dem Eis umgesetzt und ist in Winnipeg zu einer Legende geworden, an die man sich in jeder Generation erinnern wird. Dale hatte eine Beziehung zu unseren Fans wie kein anderer Spieler in der Geschichte unserer Franchise. Ob zu Hause oder auf der Weltbühne, 'Ducky' wurde von so vielen angenommen, so oft wegen seiner Demut und der Anmut. Dale war einfach einer der besten in jeder Hinsicht und dazu war er noch ein Superstar. Der Winnipeg Jets Hockey Club, unsere Spieler und unsere Fans werden ihn sehr vermissen und wir werden für immer von seiner Leidenschaft für das Spiel, seinem Engagement für sein Team und seiner Liebe zu unserer Gemeinschaft inspiriert sein." Gary Bettman, Kommissioner der NHL, sagte: „Die National Hockey League trauert um Dale Hawerchuk, einem Star, der die Herzen zweier echter Eishockeystädte eroberte und der sein Land mit Klasse vertrat. In der Geschichte der NHL war er einer der komplettesten Spieler.“ Sein Teamkollege Laurie Boschman, ebenfalls von 1982 bis 1990 in Winnipeg, war von Hawerchuks Art beeindruckt: „Obwohl Hawerchuk eindeutig einer der Stars der Jets war, prahlte er nicht in der Umkleidekabine. Dale war eher auf der ruhigeren Seite der Dinge. Er hatte einen sehr schönen, sehr scharfen Sinn für Humor.

Das Banner zu Ehren der Aufnahme in die Winnipeg Jets Hall of Fame wurde am Dienstagabend vorübergehend auf den Außenplatz am True North Square verlegt, damit die Fans von ihrem Idol Dale Hawerchuk Abschied nehmen konnten.