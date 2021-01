Lesedauer: ca. 1 Minute

Brantford, Ontario liegt etwa 100 Kilometer südwestlich vom Zentrum Torontos. Von dort eroberte ein schmächtiger Junge mit goldenen Hockey-Händen die Welt.

Es gibt sicher Myriaden von Zahlen, die verdeutlichen, wie groß "The Great One" tatsächlich war. Als Beispiel seien hier nur mal einige herausgepickt: In fast 1500 Spielen hat er fast zwei Punkte im Schnitt erzielt, seine 1963 Assists sind mehr als der Zweite in der Ewigen Scorerliste an Toren und Vorlagen zusammen erzielt hat. Diese Nummer Zwei ist übrigens Jaromir Jagr.



Gretzky hat in der Saison 1981/82 unglaubliche 92 Saisontore erzielt, 13 Spielzeiten in Folge mehr als 100 Punkte, darunter 215 Punkte in der Saison 1985/86. Es scheint nahezu ausgeschlossen, dass ein Spieler der mordernen Ära diese Marken nochmal überbieten kann. Hinzukommen zahlreiche individuelle Auszeichnungen, darunter einige Lady Byng-Trophies für Spieler, die „hohen sportlichen Standard und vorbildliches Benehmen“ miteinander vereinen. Nicht zu vergessen die Stanley Cups mit den Edmonton Oilers und drei Triumphe beim Canada Cup.



Er hat gemeinsam mit Marc Messier, Jari Kurri und vielen anderen die große Ära der Oilers während der Achtziger geprägt. Sein Wechsel nach Los Angeles 1988 war erstmals das, was man heute gerne einen Blockbuster-Deal nennt – und eine Art nationale Tragödie in Kanada. Zudem hat Gretzky damit den womöglich den Verlust der Vormachtstellung kanadischer Clubs in der NHL eingeleitet. Zwar gewannen danach mit den Calgary Flames, den Oilers – ohne Gretzky – und 1993 den Montreal Canadiens, im Finale gegen die Kings mit Gretzky, noch einige Teams von „North of the Border“ den Stanley Cup. Der letzte Triumph liegt aber nun schon fast 28 Jahre zurück. Da dauerte es noch fast vier Jahre, bis Connor McDavid das Licht der Welt erblickte.

Seiner Zeit in Kalifornien folgten Gastspiele in St. Louis und bei den New York Rangers. Im Madison Square Garden absolvierte er im Frühjahr 1999 – in welchem Jahr auch sonst sollte die ewige Nummer 99 abtreten? – sein letztes NHL-Spiel. Danach wurde er im Schnellverfahren in die Hockey Hall of Fame aufgenommen, seine Rückennummer wird ligaweit nicht mehr vergeben. Diese Liste ließe sich endlos fortführen, und doch würde auch die längste Aufzählung seiner wahren Größe nicht gerecht werden können. Er hat so viel für das kanadische Eishockey getan und ist einer der wichtigsten Botschafter der schönsten Sportart der Welt.



Deswegen bleibt uns nicht viel anderes übrig, als uns lange und tief zu verneigen vor dem Größten, der jemals versucht hat, einen Puck ins Tor zu schubsen.



Happy Birthday, Legend!