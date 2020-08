Lesedauer: ca. 1 Minute

Todd Reirden wurde nach zwei Spielzeiten als Head-Coach bei den Washington Capitals freigestellt. Die Capitals scheiterten erneut frühzeitig in der Endrunde.

Am Sonntag gaben die Washington Capitals die Trennung von Cheftrainer Todd Reirden bekannt. Der 49-jährige hatte seit 2018 das Amt des Head-Coaches inne, scheiterte allerdings zweimal früh in den Playoffs, obwohl jeweils der erste Rang in der Metropolitan Division nach der regulären Saison erreicht wurde. Besonders markant, dass Washington in der ersten Runde der diesjährigen Playoffs mit 1:4 gegen die New York Islanders scheiterte, die von Ex-Trainer Barry Trotz trainiert werden. Reirden war vor seiner Berufung zum Head-Coach für vier Spielzeiten der Assistenztrainer von Trotz, wo sie zusammen 2018 den Stanley Cup mit den Capitals gewannen. „Wir haben höhere Erwartungen an unsere Mannschaft, und wir hielten einen neuen Ansatz in der Führung für notwendig", so Capitals General Manager Brian MacLellan. "Wir danken Todd für all seine harte Arbeit und sBemühungen in unserer Organisation. Todd war mehr als ein halbes Jahrzehnt lang ein großer Teil unseres Teams, einschließlich des Stanley Cup-Triumphs 2018, und wir wünschen ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft."