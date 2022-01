20 NHL-Spiele live auf Sky in 14 Tagen

Sky überträgt auch in den kommenden Tagen wieder zahlreiche Spiele in der NHL. Am Wochenende stehen dann vor allem die Washington Capitals im Fokus. Das Team um Alexander Ovechkin ist gleich zweimal zur besten europäischen Zeit bei Sky zu sehen.

Gleich zweimal sind am kommenden Wochenende die Washington Capitals zu sehen. Sky Kommentator Christoph Stadtler begrüßt die Zuschauer am Samstag ab 20.00 Uhr auf Sky Sport 2 zur besonders attraktiven Sendezeit, wenn die Hauptstädter bei den New York Islanders gastieren.

Tags darauf geht es dann in das Duell mit den Vancouver Canucks, das Olivier Zwartyes ab 20.00 Uhr am Sonntag live und ebenfalls auf Sky Sport 2 kommentiert.

Am Montag folgt um 19.00 Uhr die Partie zwischen den Buffalo Sabres und den Philadelphia Flyers auf Sky Sport 1.

Insgesamt überträgt Sky in den nächsten 14 Tagen 20 NHL-Spiele live. Coronabedingt kann es jedoch zu kurzfristigen Änderungen im NHL-Spielplan kommen.

Bis einschließlich 2024/25 wird Sky rund 300 Spiele pro Saison live übertragen. Damit wird Sky seinen Kunden mehr Begegnungen der NHL anbieten als jemals zuvor im deutschen Fernsehen gezeigt wurden.

Auch Fans, die die Live-Übertragungen verpasst haben oder über Einzelspiele in voller Länge hinaus noch mehr NHL-Eishockey sehen wollen, haben bei Sky künftig die Möglichkeit dazu. Nach jeder Nacht mit Live-Übertragung zeigt Sky in der Regel zur festen Sendezeit um 7.00 Uhr morgens zeitversetzt das beste Spiel aus der Nacht in voller Länge.

Samstag, 15.01.:

20.00 Uhr: New York Islanders - Washington Capitals live auf Sky Sport 2 (deutsch vertont)

0.00 Uhr: Florida Panthers - Columbus Blue Jackets live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Sonntag, 16.01.:

03.00 Uhr: Arizona Coyotes - Colorado Avalanche live auf Sky Sport 1

Sonntag, 16.01.:

20.00 Uhr: Washington Capitals - Vancouver Canucks live auf Sky Sport 2 (deutsch vertont)

Montag, 17.01.:

19.00 Uhr: Buffalo Sabres - Detroit Red Wings live auf Sky Sport 1

22.00 Uhr: San Jose Sharks - Los Angeles Kings live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Mittwoch, 19.01.:

04.30 Uhr: Los Angeles Kings - Tampa Bay Lightning live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Donnerstag, 20.01.:

01.00 Uhr: New Jersey Devils - Arizona Coyotes live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Freitag, 21.01.:

03.00 Uhr Edmonton Oilers - Florida Panthers live auf Sky Sport 1

In der Nacht auf Samstag, 22.01.:

01.00 Uhr: Carolina Hurricanes - New York Rangers live auf Sky Sport 1

Samstag, 22.01.:

19.00 Uhr: Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers live auf Sky Sport 2 (deutsch vertont)

In der Nacht auf Sonntag, 23.01.:

01.00 Uhr: Washington Capitals - Ottawa Senators live auf Sky Sport 2

Sonntag, 23.01.:

19.00 Uhr: Pittsburgh Penguins - Winnipeg Jets live auf Sky Sport 2

00.00 Uhr: Columbus Blue Jackets - Ottawa Senators live auf Sky Sport 2

In der Nacht auf Montag, 24.01.:

03.00 Uhr: Seattle Kraken - Florida Panthers live auf Sky Sport 2

In der Nacht auf Dienstag, 25.01.:

02.00 Uhr: Minnesota Wild - Montreal Canadiens live auf Sky Sport 1