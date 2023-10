Lesedauer: ca. 2 Minuten

Am Dienstag gelang Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers beim 6:1-Erfolg gegen Nashville der erhoffte Befreiungsschlag. Während JJ Peterka beim 3:2-Overtime-Sieg mit Buffalo ebenfalls den ersten Saisonsieg bejubelt, ist für Philipp Grubauer und die Seattle Kraken mit der vierten Niederlage der Fehlstart perfekt.

Leon Draisaitl führt Edmonton mit vier Punkten zu erstem Saisonsieg

Die Edmonton Oilers haben sich den Frust nach den beiden ersten Pleiten gegen die Vancouver Canucks mit einem 6:1-Erfolg bei den Nashville Predators von der Seele geschossen. Superstar Leon Draisaitl war mit zwei Toren und zwei Vorlagen der Matchwinner für die Kanadier. In Überzahl eröffnete der Kölner den Torreigen zum 1:0, bevor er die Vorlagen zum 2:0 durch Zach Hyman (ein Tor, drei Vorlagen) und dem 4:0 durch Connor McDavid im ersten Drittel beisteuerte. Dem Anschlusstreffer der Predators ließ Draisaitl seinen zweiten Treffer, erneut im Powerplay, zum vorentscheidenden 5:1 folgen. Draisaitl überholte mit nun 127 Überzhaltoren Ryan Smyth und Glenn Anderson und ist damit Edmontons neuer Rekordhalter in dieser Kategorie. Ebenfalls ein Sieggarant war Oilers-Torhüter Jack Campbell, der 41 Schüsse parierte und am Ende eine starke Fangquote von 97,7% hatte.

Buffalo Sabres jubeln nach Overtime-Erfolg erstmals in dieser Spielzeit

Die Buffalo Sabres ergatterten mit einem 3:2 nach Overtime gegen die Tampa Bay Lightning den ersten Saisonsieg. Mann der Partie war Dylan Cozens, der mit seinem Siegtreffer nach 1:46 Minute in der Verlängerung den Erfolg sicherte. Zuvor führte Buffalo bereits mit 2:0, doch Doppeltorschütze Brandon Hagel schickte die Partie mit dem Ausgleichstreffer sieben Sekunden vor Ende in die Overtime. JJ Peterka verzeichnete in 12:33 Minuten einen Torschuss und hatte einen Plus-Minus-Wert von -1.

Offensivschwache Seattle Kraken weiter sieglos

Beim 1:4 gegen Ex-Klub Colorado Avalanche gab es für Nationaltorhüter Philipp Grubauer mit den weiter sieglosen Seattle Kraken bereits die vierte Saison-Niederlage. Der 31-jährige Rosenheimer verzeichnete zwar 24 Paraden, konnte aber die Offensivschwäche seines Teams mit nur drei Toren aus vier Partien nicht kaschieren. Sein Gegenüber Alexander Georgiev avancierte mit 37 Paraden und einer Fangquote von 97,4% zum Matchwinner für Colorado.

San Jose Sharks kassiert vier Tore im Schlussdrittel und nächste Niederlage

Auch Nico Sturm wartet nach dem 3:6 der San Jose Sharks gegen die Carolina Hurricanes nach drei Partien weiter auf den ersten Erfolg dieser Spielzeit. Zwar führten die Kalifornier bis zur 50. Minute mit 3:2, wurden dann aber von den Hurricanes mit vier Gegentoren innerhalb von sechs Minuten verwüstet. Sturm verzeichnete in 15:41 Minuten Einsatzzeit einen Torschuss, zwei Blocks und gewann acht von zwölf Bullys, musste aber vor allem in Unterzahl (6:18 Minuten auf dem Eis) Schwerstarbeit verrichten.





Die Ergebnisse von Dienstag, 17.10.23 in der Übersicht:

Montreal Canadiens - Minnesota Wild 2:5

Buffalo Sabres - Tampa Bay Lightning 3:2 n.V.

New York Islanders - Arizona Coyotes 1:0

Nashville Predators - Edmonton Oilers 1:6

Winnipeg Jets - Los Angeles Kings 1:5

Seattle Kraken - Colorado Avalanche 1:4

Vegas Golden Knights - Dallas Stars 3:2 n.P.

San Jose Sharks - Carolina Hurricanes 3:6