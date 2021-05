Lesedauer: ca. 1 Minute

Der 19-jährige Lukas Reichel, frisch gebackener DEL-Meister, überzeugt bislang auch bei der aktuell stattfindenden Eishockey-WM in Riga und steht unmittelbar vor einem Wechsel zu den Chicago Blackhawks.

Ausnahmetalent Lukas Reichel bestimmt dieser Tage die Schlagzeilen. Nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft mit den Eisbären Berlin, folgte die Nominierung für den WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft. Bislang zahlt der 19-jährige Stürmer mit tschechischen Wurzeln das Vertrauen von Bundestrainer Toni Söderholm voll zurück. In den ersten drei Partien gehörte Reichel mit zwei Toren und drei Vorlagen zu den besten Spielern im Team. Im vierten Vorrundenspiel gegen Kasachstan schied der Sohn von Martin Reichel, der in der DEL für die Star Bulls Rosenheim, Nürnberg Ice Tigers und die Frankfurt Lions spielte, nach einem Check gegen den Kopf im ersten Drittel mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung früh aus. Eine genaue Diagnose ist noch ausstehend - die Hoffnung auf einen Einsatz am Samstag gegen Finnland besteht noch. Ein längerer Ausfall wäre eine erhebliche Schwächung für das deutsche Team, dass noch drei Vorrundenspiele zu absolvieren hat. Die Leistungen des Linksschützen überzeugten die Verantwortlichen der Chicago Blackhawks anscheinend so sehr, dass ein Wechsel zu der Franchise für die kommende Saison unmittelbar bevorsteht. Eine offizielle Meldung von den Eisbären Berlin oder Chicago Blackhawks gibt es bisher nicht. Die Blackhawks sicherten sich bereits im Draft 2020 die Rechte an dem Youngster, als sie ihn in der ersten Runde an 17. Stelle auswählten. Ob Reichel dann direkt den Sprung in den NHL-Kader schaffen wird oder sich zunächst mit guten Leistungen über die AHL beweisen muss, wird sich zeigen. Vorher kann er sich bei Onkel Robert, der mit Tschechien Weltmeister und Olympiasieger wurde, sicher noch ein paar Tipps abholen. Dieser streifte das Trikot in 830 Spielen für die Calgary Flames, New York Islanders, Phoenix Coyotes und Toronto Maple Leafs über und sammelte dabei starke 630 Scorerpunkte (252 Tore, 378 Assists). Die Bilanz von Lukas beläuft sich in zwei DEL-Saisons auf 51 Scorerpunkte (22 Tore, 29 Vorlagen) in 80 Hauptrunden-Partien. In den diesjährigen Playoffs hatte er in neun Spielen mit fünf Punkten (2 Tore, 3 Vorlagen) erheblichen Anteil am Titelgewinn.