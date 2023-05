6:0-Auswärtssieg in Spiel 6 bei den Dallas Stars

Die Vegas Golden Knights stehen nach einem beeindruckenden 6:0-Sieg in Spiel 6 zum zweiten Mal im Stanley Cup Finale der noch jungen Franchise-Geschichte.

Nachdem die Dallas Stars zuletzt die Halbfinal-Serie nach 0:3-Rückstand noch auf 2:3 verkürzen konnten, ließen die Vegas Golden Knights in Spiel 6 keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie den dritten Matchball zum Einzug in das Stanley Cup Finale nutzen würden.

William Carrier (4.), William Karlsson (11.) und Keegan Kolesar (14.) sorgten bereits im ersten Abschnitt für klare Verhältnisse. Spätestens der Treffer zum 4:0 durch Jonathan Marchessault zur Mitte Spiels bedeutete die Vorentscheidung. Karlsson mit seinem zweiten Tor der Partie und Michael Amadio sorgten für den 6:0-Endstand und machten den zweiten Einzug in das Stanley Cup Finale nach 2018 der Golden Knights perfekt.

Zum Mann des Spiels wurde Vegas-Goalie Adin Hill ausgezeichnet, der sich mit 23 Paraden seinen zweiten Shutout in den laufenden Playoffs verdiente. Stürmer William Karlsson war mit zwei Toren und einer Vorlage punktbester Akteur auf dem Eis. Besonders hervorzuheben ist die starke Leistung der dritten Sturmreihe (drei Tore) und vierte Sturmreihe (zwei Tore).

William Karlsson meinte gegenüber NHL.com: „Ich denke, unsere Tiefe ist riesig. Das ist eine unserer großer Stärken und ich denke, das ist der Grund, warum wir so weit gekommen sind. Wenn wir es schaffen, jeden Abend alle vier Reihen ins Spiel zu bringen, sind wir ein harter Gegner. Ein Team, das es auf jeden Fall zu schlagen gilt.“

Damit ist klar, dass im Finale zwischen den Vegas Golden Knights und den Florida Panthers ein neuer Stanley Cup Sieger ermittelt wird. Während Vegas 2018 im Finale in fünf Spielen gegen die Washington Capitals unterlag, verloren die Florida Panthers 1996 bei deren einzigen Finalteilnahme in vier Spielen gegen die Colorado Avalanche. Das erste Spiel der Finalserie findet am kommenden Samstag bei den Vegas Golden Knights statt.